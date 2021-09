Primero en declaraciones a En Línea Noticias relató cómo comenzó este proceso que finalmente quedó trunco. “Presentamos lista el día del cierre de listas, conforme lo dispone la Ley Electoral y esa lista supuestamente se cargó, porque tengo el recibo de que se cargó. Después hubo una serie de observaciones y el 2 de septiembre la Junta se expide diciendo que las observaciones no estaban subsanadas por parte del apoderado”, explicó García.

Luego remarcó que el único apoderado es el señor Nahuel Sotelo y dijo “entre el señor Nahuel Sotelo y la Junta Electoral, no sé si lo pasó fuera de termino o no lo pasó directamente o Junta Electoral no tiene los datos de lo que ha pasado en 37 localidades”.

García expresó que tiene conocimiento que las listas que no fueron oficializadas son de dos espacios que integran Avanza Liberta como son EPA y UCEDE.

“Espert estuvo acá en Olavarría, me llamó, tuvimos una comunicación muy breve y obviamente se desligó de toda responsabilidad en el sentido de que lamentaba que yo no estuviera porque le hubiese gustado que representara a Avanza Libertad”, dijo sobre el máximo referente de Avanza Libertad y volvió a referirse al apoderado del espacio “Nahuel Sotelo no me ha contestado ningún mensaje, los recursos de queja los interpuse yo como abogado y defendiendo exclusivamente a mí y la UCEDE hizo un reclamo por todas las listas caídas y ayer tuvimos el último informe”.

Al hablar de las observaciones realizadas a la nomina de precandidatos promovida por su espacio explicó “específicamente en la lista de Olavarría era que había en mi lista un precandidato a Consejero Escolar de origen extranjero. La Ley exige que los extranjeros pueden postularse y tiene que cumplir con solo dos requisitos: ser mayores de 25 años y tener 5 de residencia. En este caso la persona que estaba propuesta tiene más de 12 años de residencia y obviamente tiene 40 años, lo único que había que hacer era chequear eso y subirlo, que es lo que supuestamente se hizo. La Junta Electora no sé si recibió o no recibió, la Junta Electoral es el órgano administrativo que regula todo aquel reclamo que se hagan dentro de todas las localidades de la Provincia de Buenos Aires, en este tema específicamente. Todas las listas se suben a Junta Electoral, Junta Electoral por cada DNI que se sube y tiene alguna observación se la hace saber al apoderado y el apoderado tiene un plazo para subsanar las observaciones”

Ya con esta nueva decisión de la Junta Electoral y ante el poco tiempo que hay para las elecciones PASO, César García cerró su intención electoral en este año. “Hubo un desperdicio de energía, es un capítulo cerrado. No solamente mía sino de una serie de personas. Perdimos tiempo, dinero, porque nadie nos aportó nada y nosotros pusimos plata para la campaña. Lamentablemente no podemos participar y a Olavarría no le podemos brindar una alternativa. Cerramos el capítulo”, dijo.

A futuro expresó: “vamos a seguir siempre trabajando, porque queríamos ocupar una banca en el Concejo y ofrecer una voz distinta, una voz para aquella persona que está desocupada, aquel comerciante que está abarrotado de impuestos, aquella persona que está harta de tasas y subas a través de Decreto de la administración. El Concejo Deliberante está para crear Ordenanzas y si estas Ordenanzas están consensuadas entre Juntos o el Frente de Todos o uno de los espacios tiene mayoría después no nos podemos quejar absolutamente de nada. La idea era construir una alternativa y tener una voz”.