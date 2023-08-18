Citación del Consejo Escolar

Ciudad
Por En Linea Noticias

EL CONSEJO ESCOLAR DE OLAVARRÍA CITA  A LOS SIGUIENTES AGENTES PARA NOTIFICAR ACERCA DE SU TRÁMITE, EN EL HORARIO DE 8 A 13,30 HS.

ANTIGÜEDAD

– GOMEZ, SOLEDAD

– GONZALEZ, OSCAR

– ARAUZ, ZULEMA

– GONZALEZ,SUSANA

– AREVALO, STEFANIA

– ARAGON, NORMA

– MENTASTI, ALEXIA

SALARIO

– LEGUIZAMON, LILIANA

– STALDECKER, LILIANA

– SURGET, MARÍA AGUSTINA

– HEINRICH, MAIA

– SCHWAB, DAIANA

– DE LOS SANTOS, DEBORA

– POTES, MARIANA

– BENÍTEZ, MELANI

– BOSSO, JUAN

– VILLEGAS, NADIA

– SALERNO , MARCELA

– VERON, MARIA FLORENCIA

– CUNIOLI, YESICA

– ARTAZA, ROMINA

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