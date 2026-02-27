El intendente Wesner participó del acto en conmemoración al 214° Aniversario de la Creación de la Bandera

En la mañana de este viernes 27 de febrero, el intendente Maximiliano Wesner encabezó el acto por el 214° aniversario de la creación de la bandera, realizado en la Plaza Manuel Belgrano del barrio San Vicente.

El 27 de febrero de 1812, frente a las baterías Libertad e Independencia emplazadas a orillas del río Paraná —en el actual sitio del Monumento Histórico Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario— el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera y solicitó a sus tropas que le juraran lealtad.

En homenaje a ese acontecimiento, el Municipio y la Asociación Cultural Belgraniana organizaron el acto protocolar. Participaron el intendente Wesner; el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán; el teniente primero Ignacio Leal, en representación del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1; el teniente primero Juan Manuel San Martín, por el Ejército; el presidente de la Asociación Cultural Belgraniana, Rito Germán López; referentes de la Asociación Cultural Sanmartiniana; integrantes de la Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril, Unión de Colectividades, Veteranos de Naciones Unidas y Unión de Soldados Continentales; familiares del capitán de corbeta Diego Wagner Clar; autoridades educativas y municipales; concejales; funcionarios; fuerzas de seguridad; asociaciones y entidades locales.

También participaron abanderados y escoltas de la Escuela Primaria Nº 51 “Pedro Goyena”, la EES N° 1, la Escuela Cristiana Evangélica y el Colegio José Manuel Estrada, acompañados por directivos y docentes de cada institución.

La ceremonia comenzó con el izamiento de la bandera y la entonación de las estrofas de “Aurora”. Luego se realizó la colocación de palmas, en reconocimiento a la entrega y el legado de los próceres. Las ofrendas estuvieron a cargo del intendente Wesner, Rito Germán López y Guillermo Santellán.

Posteriormente, el padre Enrique Germade, capellán del Ejército e integrante de la Asociación Cultural Belgraniana, impartió la bendición. Más tarde, el integrante de la entidad Alex Zárate brindó las palabras alusivas y señaló: “La creación de la bandera no fue la exaltación de una figura individual, fue la afirmación de que una Nación se construye cuando los ideales colectivos están por encima de los cargos, de los rangos y de las estructuras formales. Aquel gesto, en realidad, fue la exaltación del nacimiento de un símbolo, de una identidad y de una importancia superadora que nos une. Hoy, al conmemorar esta fecha, ponemos el acento no en la ética personal, sino en el valor de los actos que fortalecen lo común, porque las naciones no se consolidan por las autoridades de sus jerarquías, sino por la grandeza de los principios que comparten y a los que juran sus ciudadanos”.

Y agregó: “Este 27 de febrero nos encuentra recordando que los símbolos importan cuando expresan un compromiso colectivo, que los liderazgos valen cuando interpretan la voluntad común”.