Acto por el 137° aniversario del Paso a la Inmortalidad de Sarmiento

Ciudad
Por En Linea Noticias

Será este jueves, desde las 10 horas, en el busto al “Gran Maestro” ubicado en la esquina de Cerrito y Vélez Sarsfield.

El Municipio de Olavarría invita a participar del acto en conmemoración del 137º Aniversario del Paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento, que se llevará a cabo este jueves 11 de septiembre.

La actividad tendrá lugar a partir de las 10 horas, en el monumento al gran maestro, que se encuentra emplazado en Cerrito y Vélez Sarsfield.

En nombre de Sarmiento, se homenajeará a la figura de cada maestro y maestra de nuestra querida comunidad, que llevan adelante cada día su labor con amor, compromiso y entrega.

El acto contará con la presencia de autoridades municipales, educativas, y representantes de distintas instituciones, así como también de abanderados de establecimientos educativos del Partido.

