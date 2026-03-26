Alerta amarilla por tormentas en Olavarría y la región

El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará a Olavarría y la región durante la noche de este sábado 28 de marzo.

De acuerdo al informe, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que puedan ser superados en forma puntual. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h.

El alerta abarca a distintos municipios de la zona centro de la provincia de Buenos Aires, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informado a través de los canales oficiales