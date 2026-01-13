Aumentan un 30% los servicios del Cementerio Loma de Paz

El Municipio de Olavarría informó que a partir del próximo miércoles 14 de enero se aplicará una actualización en los valores de los Derechos de Oficina y en las tarifas correspondientes a los servicios del Cementerio Loma de Paz.

Según se indicó desde la Secretaría de Economía y Hacienda, la medida alcanza, por un lado, a los Derechos de Oficina, en el marco del Decreto Municipal 37/26 y de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Impositiva Nº 2461/99. La actualización se aplica a todas las actuaciones, trámites o gestiones que impliquen la prestación de un servicio administrativo o técnico por parte del Municipio.

Para definir los nuevos valores se tomó como referencia el salario de un empleado municipal en su categoría inicial, bajo un régimen de 30 horas semanales. En este caso, la variación aplicada es del 25%. Desde el Ejecutivo aclararon que esta actualización se encuentra prevista en la Ordenanza Nº 3638/13 y que los conceptos alcanzados son los establecidos en los artículos 8, 9 y 10 de la Ordenanza Impositiva vigente y sus modificatorias. El decreto correspondiente puede consultarse en el sitio web oficial del Municipio.

De manera paralela, el Ejecutivo municipal dispuso una modificación en los valores de los servicios del Cementerio Loma de Paz, a través del Decreto Municipal 142/26, también disponible en el apartado de “Documentos Públicos” de la web municipal.

En este caso, la actualización será del 30% respecto de los valores vigentes durante el año anterior. Desde el Municipio señalaron que los importes no registraban incrementos desde enero de 2025 y que la medida se adopta en función de las facultades conferidas al Departamento Ejecutivo por el artículo 20, inciso p), de la Ordenanza Impositiva Nº 2461/99 y sus modificatorias.