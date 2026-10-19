Callejeada abre la inscripción para la temporada de verano: las sedes y cómo anotarse

El programa municipal Callejeada prepara sus propuestas recreativas para el verano en Olavarría y las localidades del Partido, con actividades gratuitas para niñeces y adolescencias. La inscripción permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre y se desarrollará en distintas sedes barriales y espacios comunitarios.

Las siete sedes de Olavarría realizarán actividades en la pileta del Parque Municipal La Máxima, mientras que en las localidades las propuestas tendrán lugar en los clubes de cada comunidad.

Callejeada funciona en el Partido desde hace más de 20 años y ofrece espacios socioeducativos a través de talleres, actividades didácticas y propuestas recreativas. El objetivo es acompañar las trayectorias de niñas, niños y adolescentes, fortalecer sus potencialidades y promover la construcción de proyectos colectivos.

Dónde funciona Callejeada

El programa cuenta con sedes distribuidas en barrios de Olavarría y localidades del Partido:

Alberdi: avenida Alberdi 2555.

avenida Alberdi 2555. Centro Recreativo y Deportivo Municipal Diego Armando Maradona: Emiliozzi y calle 130.

Emiliozzi y calle 130. Lourdes: Fassina 1020.

Fassina 1020. Facundo Quiroga: calle 13 bis Nº 601.

calle 13 bis Nº 601. Loma Negra: Entre Ríos 1453.

Entre Ríos 1453. Hinojo: Crotto 1890.

Crotto 1890. Sierras Bayas: Julio Roca 2443.

Julio Roca 2443. Sierra Chica: Cayrú Maipú 1266.

Cayrú Maipú 1266. El Progreso: Gamondi 3864.

Gamondi 3864. Villa Magdalena: Necochea 6030.

Necochea 6030. Servicio Territorial Nº 4: Estrada y Beruti.

Cómo inscribirse

La participación es gratuita y la inscripción estará abierta hasta el 20 de noviembre. Para anotarse o consultar las propuestas, los días y horarios de cada sede, se puede llamar a la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos a los teléfonos 411041 o 411042, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.