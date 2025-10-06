Con recorrido por sitios históricos se realizará una Caminata Patrimonial en Espigas

En el marco del 15º aniversario del Museo Municipal de Espigas se realizará una Caminata Patrimonial donde se recorrerán diferentes puntos históricos e instituciones de la localidad.

La actividad se desarrollará el día viernes 17 de octubre, a partir de las 10 horas.

El Museo de Espigas, ubicado en Borges casi 30 de Octubre, fue inaugurado el 10 de octubre de 2010. El espacio cuenta con una pintoresca sala de exposiciones que refleja la historia de la localidad y en sus instalaciones se realizan diferentes encuentros y trabajos con la comunidad de la zona rural.

En esta oportunidad para celebrar este nuevo aniversario de realizará la segunda edición de la Caminata Patrimonial por las calles de la localidad para visitar sitios y edificios históricos.

El antiguo Bar Argentino, El Almacén de los Hnos. Sarazola, El Club Social (ex Juventud), El Hospital y El Parque Valverde serán los lugares elegidos para seguir conociendo la historia de Espigas y su gente.

Espigas fue un pueblo que contaba en su historia con periódicos, orquestas, teatro, cine, y en la actualidad volvió a recuperar sus ganas de hacer, a través del Museo, que es lugar de encuentro de la comunidad.