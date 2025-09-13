Demarcación de sitios exclusivos o reservados de estacionamiento

El Municipio de Olavarría recuerda que la demarcación de sitios exclusivos o reservados para estacionamiento pueden ser realizados únicamente desde la comuna, por lo que se solicita a las personas interesadas que se acerquen al Palacio Belgrano para poder dar inicio a dicho trámite.

Con respecto a personas con discapacidad, podrán hacerlo mediante una nota que deberá ser presentada en mesa de entrada, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

El escrito deberá estar dirigido al intendente municipal Maximiliano Wesner y detallar, precisamente, el pedido de la demarcación. Se deberá adjuntar además la copia del CUD (Certificado Único de Discapacidad), copia de DNI con domicilio actualizado y copia de un servicio.

Vale destacar que la modalidad descripta corresponde a sitios que se demarcarán por primera vez.

Para solicitar la repintada se deberán comunicar con la Dirección de Discapacidad, pudiéndolo hacer vía telefónica al 428333, o WhatsApp al 2284 300138, o en Las Heras 5398, siempre en el horario de 7 a 13 horas, de lunes a viernes.

Por último, vale destacar que desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se ha desplegado en las últimas semanas un operativo de demarcación de sitios exclusivos que tuvo como objetivo el sector céntrico de la ciudad.