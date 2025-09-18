El intendente Maximiliano Wesner recorrió la obra de la playa de camiones de Sierras Bayas

En el mediodía de este jueves el intendente Maximiliano Wesner visitó la obra de construcción de la playa de camiones de Sierras Bayas, la cual se ejecuta sobre un predio ubicado en el acceso a la localidad serrana.

En la recorrida el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, quienes fueron recibidos por referentes y trabajadores de una obra que contribuirá no sólo al ordenamiento del tránsito pesado, sino también al mantenimiento de las calles internas.

El predio ya cuenta con las torres de iluminación activas, mientras avanza a paso firme el cerramiento perimetral.

A la par, también progresan los trabajos en torno a la construcción de la oficina de control, ubicada en el acceso al predio, y sanitarios.

Por último, vale mencionar que el proyecto de la obra contempla además la colocación de un portón de acceso y la pavimentación del ingreso al predio.