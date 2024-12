El municipio recomienda No usar pirotecnia en estas Fiestas

En vísperas de las celebraciones de Año Nuevo, la Dirección de Defensa Civil subraya, en relación al uso de pirotecnia, que la mejor forma de prevenir accidentes es en primer lugar: no usar. Cabe destacar que la manipulación de todos los fuegos artificiales es potencialmente peligrosa: el uso de una simple estrellita que se supone inofensiva, puede ocasionar daños, encender fuego en la ropa o lastimar un ojo. Su uso puede terminar en lesiones graves para las personas.

Si aun así se decide usar artículos de pirotecnia, tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Se sugiere encender con cuidado y por separado cada producto, no realizar acciones a fin de provocar efectos contrarios para los cuales fueron fabricados estos elementos pirotécnicos.

Encender la pirotecnia mediante un dispositivo que permita tener la llama de encendido alejada de la mano. Esto permitirá mantenerse más alejado del producto y optimizar la velocidad de salida, disminuyendo así los posibles riesgos. NUNCA colocar la cara, o cualquier otra parte del cuerpo, sobre el producto encendido. No introducirlos en recipientes de vidrios, latas, o cualquier otro recipiente. Se pueden desprender esquirlas y herir a quienes se encuentran presentes.

Al momento de encenderlos no sostenerlos en la mano. Únicamente hacerlo después de apoyarlos en el suelo, en superficies planas y lisas.

NUNCA guardar pirotecnia en los bolsillos. No fumar alrededor de ella.

Si se observa que algún producto posee alguna pérdida, o que está dañado en alguna forma, no debe encenderse.

Si el producto no funcionó, no se debe tratar de encender nuevamente se debe alejar primero y rociar con agua para desactivarlo.

Tener especial precaución al encender los productos cuando las condiciones del tiempo no son favorables y los vientos pueden desviar la trayectoria del producto.

Adquirir sólo productos autorizados por el Registro Nacional de Armas (RENAR).

No deje a los niños manipular estos materiales, ya que pueden ocasionarles graves accidentes especialmente en manos, cara y ojos.

Si utiliza estos productos tenga a mano un recipiente con agua, para echarle a los elementos ya utilizados.

Después de utilizar elementos de pirotecnia, recuerde lavar sus manos con agua y jabón.

Si no conoce la forma de utilizar el producto, siga las instrucciones del envase (los autorizados tienen las instrucciones).

Denuncie ante la Subsecretaria de Protección Ciudadana la venta o almacenamiento clandestino de estos materiales.

Cierre puertas y ventanas cuando utilice artículos voladores, pueden provocar incendios de viviendas.

En caso de producirse quemaduras, hay algunas pautas que conviene tener en cuenta. Con la piel, lo mejor es lavar la superficie con agua fría, porque limpia y calma el dolor. No colocar ningún tipo de pomada o producto convencional ni de ningún tipo, la acción inmediata es cubrir la zona con un paño limpio y concurrir al centro de salud más cercano.

Asimismo, es importante tener en cuenta que el ruido provoca lesiones. Los ruidos que generan los petardos alcanzan hasta 190 decibeles (una sirena de bomberos registra 120) bastante más de los 85 decibeles que el oído puede soportar. La exposición o ruidos con estas características dañan células sensoriales que se encuentran en los oídos y que no se regeneran.

Neurodivergencia y pirotecnia

Muchos niños, niñas, adolescentes, adultas y adultos con condición de espectro autista, demás problemáticas del neurodesarrollo y otras condiciones médicas tienen hipersensibilidad auditiva. Esto significa que presentan una extrema sensibilidad o reacción exagerada frente a los estímulos auditivos del entorno. Puede manifestarse como una percepción intensificada de sonidos cotidianos, como el ruido de fondo, conversaciones o incluso sonidos suaves que para la mayoría de las personas no representan un problema.

Las personas que experimentan hipersensibilidad auditiva pueden sentirse abrumadas o angustiadas ante estímulos sonoros que otros pueden ignorar o tolerar fácilmente. Esta reacción puede generar ansiedad, angustia, conductas de auto y/o hetero agresión (conductas agresivas dirigidas hacia los demás), y aislamiento social.

En esta época festiva, desde el EICEA – Equipo Interdisciplinario Condición del Espectro Autista – se pone especial atención en las personas que sufren alguna alteración en el neurodesarrollo. En este sentido, se busca apelar a la empatía, la sensibilidad y a ponerse en el lugar del otro ante este tipo de situaciones, que no nos deberían ser indiferentes.

Las mascotas: cómo cuidarlas de efectos de la pirotecnia

Desde el área de Bromatología se brinda información en relación al uso de pirotecnia y elementos de estruendo y sus consecuencias en animales. Al oír ruidos tan violentos, los animales se esconden, tiemblan, babean, no comen, entran en terrible pánico, pueden salir corriendo sin rumbo y sin que nada los detenga, pueden llevarse por delante vidrios, puertas y perderse en la vía pública.

En este sentido, se ofrecen recomendaciones de protección de las mascotas, atendiendo al uso de pirotecnia, alimentación y demás cuidados a tener en cuenta para resguardar a nuestras mascotas en esta época festiva:

No arrojar pirotecnia cerca de ellos.

Sacarlos a pasear con correa y collar seguros; sobre todo en esta época.

Aquellos que presenten cambios en su comportamiento y tengan que ser medicados, hacerlo bajo indicación veterinaria.

Ubicarlos en un espacio seguro, en lo posible alejado de los ruidos molestos y donde no haya elementos que puedan ocasionarle lastimaduras.

La música relajante en estos casos puede ayudar.

No ate a su mascota, ya que el pánico puede provocar que el mismo se ahorque o desnuque con su propia correa.

Si su mascota se siente cómodo arrinconándose bajo una mesa, o en el baño, déjelo.

No lo obligue a comer si no quiere. Tampoco le de las sobras de la comida navideña ya que usualmente son muy pesadas y esto puede provocarle diarrea o vómitos.

No administrarle gotitas sedantes sin indicación veterinaria.

Durante el día de las fiestas mantenga a su mascota con una actividad física más alta que lo normal, para que llegue a la noche un tanto más cansado que lo habitual y pueda dormirse fácilmente.

Es fundamental colocarles una placa identificatoria en su collar para facilitar la devolución en caso de que la mascota huya o se extravíe.

Un buen detalle para tu mascota, es comprarle un regalito especial para estas fechas. Recordemos que ellas también forman parte de nuestra familia.

Atendiendo a estas recomendaciones, desde el Municipio les deseamos unas felices fiestas.

