Homero Giles: «eliminamos la intermediación económica de un prestador que no funcionaba, porque no era transparente»

En una entrevista que logró el periodista Martín Miguel Rodriguez (41) el presidente de IOMA Homero Giles dio detalles del convenio firmado con Femeba que restablece el servicio médico en la PBA.

Giles señaló que, “lo más importante es que, llegamos a un acuerdo y debe volver la atención. La atención médica debe volver mejorada, renovada, con lo que implica un nuevo acuerdo, digamos, de cosas que estaban rotas, que no funcionaban, como era la cuestión del cobre indebido, la falta de médicos, el no uso del sistema, que son cosas importantes para la gestión, nosotros, que nos permiten mejorar también el proceso de atención de los afiliados.”

El presidente de IOMA indicó que, “volvemos a foja cero, los médicos se van a reempadronar, los círculos médicos se van a volver a adherir a un convenio nuevo, con un marco nuevo, siempre con la apuesta es que esto funcione. Esto debe empezar a funcionar.”

Por otro lado amplió que, “eliminamos la intermediación económica de un prestador que no funcionaba, esa intermediación económica no funcionaba porque no era transparente la llegada de recursos hacia los médicos que son los prestadores finales, los que realmente trabajan ahí con el paciente, se termina esa historia.”

“Yo creo que es algo fundamental y era sencillo ver que era necesario esto porque en los lugares donde tenemos convenios directos con los médicos o con los círculos médicos funciona mucho mejor.” Homero Giles

En ese sentido Homero Giles señaló que, “yo voy al interior de la provincia o a Olavarría, todo el mundo me pregunta, ¿Por qué en La Plata funciona mucho mejor? ¿Por qué voy a La Plata, a cualquier centro médico y no me cobran y me atienden bien, consigo turnos y demás? Es cierto que hay muchos más médicos acá que en cualquier otro lugar, pero no es solamente eso, yo tengo convenios directos con los médicos, el recurso va directo con ellos, el diálogo es con ellos y la mejora, todas las prestaciones a los nomencladores y demás les llega realmente a ellos.”

Con respecto a los honorarios médicos explicó que, “se aumenta un poco los honorarios ahora, sobre todo lo que es categoría A de médico, que se lleva 10.000 pesos, aumenta, es un 50%, la categoría B se lleva 12.000 y la categoría C a 15.000 pesos, nosotros tenemos un relevamiento de honorarios de todas las obras sociales y prepagas y sabemos que estamos ahí entre los que mejor paga, sobre todo, estos son muy buenos precios, pero sobre todo por la escala que tiene IOMA.”

Por último señaló que, «hace cinco años lo venimos haciendo y lo venimos trabajando, venimos insistiendo, y no mejora. Y la verdad es que la medida que tomamos no es porque se nos ocurra a nosotros tampoco, o por un mal sueño de una noche, o porque analizamos un Excel. A nosotros teníamos mucho reclamo a los afiliados. Nosotros vamos atrás de solucionar los problemas cuando vemos que hay inconvenientes con los afiliados y vamos a trabajar ahí. Esto es fruto de los reclamos de los afiliados. Ahora, por otro lado, no hay una persona, es cierto que la situación no fue buena, que los afiliados cada vez que iban los médicos les querían cobrar en privado, pero nosotros todos los afiliados que nos han presentado reintegro, por atención, que hemos pagado.”

