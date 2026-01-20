Hospital Municipal: Continúa la reorganización del sistema de turnos para afiliados de PAMI
El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” mantiene vigente una reorganización en el sistema de otorgamiento de turnos, con el objetivo de agilizar la atención y reducir los tiempos de espera, especialmente en los días de mayor concurrencia.
La medida apunta a descomprimir la demanda concentrada los lunes y martes, y a distribuir de manera más eficiente el flujo de pacientes a lo largo de la semana, permitiendo una respuesta más rápida en la atención sanitaria.
Según el esquema establecido, la solicitud de turnos se realiza de la siguiente manera:
Afiliados a PAMI (atención prioritaria)
Los turnos se otorgan los días miércoles, jueves y viernes, de 7 a 15 horas, tanto de manera presencial como a través de WhatsApp.
Cobertura pública exclusiva y obras sociales
La solicitud de turnos puede realizarse todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, de forma presencial o vía WhatsApp.
Desde el hospital se recordó que, en el caso de los afiliados a PAMI, es obligatorio concurrir con la orden de derivación médica correspondiente y la credencial vigente de la obra social.