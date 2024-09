José “Mosquito” Montesano se desvinculó de TyC Sports

El olavarriense José “Mosquito” Montesano anunció este miércoles su decisión de desvincularse de TyC Sports en medio de una ola de despidos que se está registrando en la señal deportiva. “He terminado un ciclo hermoso con TyC Sports y desde hoy ya no estaré en la pantalla. Fue de común acuerdo”, dijo Montesano en el mensaje difundido en su cuenta de la red social X (ex Twitter) José “Mosquito” Montesano estuvo durante 27 años siendo parte de TyC Sports y según dijo este tiempo fueron “con buenos momentos, con momentos no muy bueno y algunos feos”. “Dejo compañeros, compañeras, amigos y hermandades. Todos me dieron cosas brillantes y buenísimas para mi vida”, agregó. Así fue el anuncio de José Montesano Siempre les hablo con el corazón.



Esta vez no será diferente: gracias por escucharme, por entender este mensaje de mi salida de @tycsports, por tanto cariño.



Son muchas historias dentro de una historia.



Abrazos especiales. pic.twitter.com/vC3S42nf4b — JoseMontesano (@JoseMontesano) September 25, 2024 La ola de despidos

TyC Sports atraviesa una profunda crisis económica y sus directivos optaron por el despido y el retiro voluntario de varias de las estrellas del canal, además de realizar un fuerte cambio en la programación habitual.

La reconocida señal deportiva no atraviesa su mejor momento. Desde principios de semana, realizaron varios cambios internos, donde periodistas que llevaban años trabajando en el edificio fueron destituidos de sus cargos. No solamente comunicadores fueron despedidos de TyC Sports, sino también ex futbolistas que eran partícipes de la programación donde tenían actividad en los paneles habituales de la mañana y la tarde.

A principio de semana, César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases y que tenía un vínculo de 16 años con el canal argentino, anunció en sus redes sociales que iba a dejar de trabajar para la señal. Lo mismo sucedió con Hernán Sisto, Diego Díaz, “Chicho” Grosman, “Rolfi” Montenegro, “Chapu” Braña y Darío Scotto, quienes se mostraron apenados por la dura situación que deben afrontar.

Otro de los periodistas que también dejará de pertenecer a la señal deportiva es Pablo González. Sin embargo, el reconocido comunicador se encargó de dejar en claro que se marcha por su propia cuenta y no fue despedido como informaron algunos portales. “En mi caso particular, yo decido cortar el vínculo y dejar TyC Sports después de 30 años. Abrazo”, señaló en su cuenta de “X” (ex Twitter).