La lucha por la regulación del ejercicio profesional de la psicopedagogía

Agencia Comunica – Ana Vizcaino, integrante de la Agrupación Psicopedagogía Olavarría junto a su colega Laura Barbero, integrante de la Asociación de Profesionales del Quehacer Psicopedagógico hablaron sobre el reconocimiento que buscan en la Colegiatura de Psicopedagogía para que se reglamente el Proyecto de Ley del ejercicio profesional y creación del Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía.

«La provincia de Buenos Aires ha tenido registrados en el Ministerio de Salud cerca de 16 mil profesionales de la psicopedagogía, pero no ha tenido una ley que defina lo que podemos hacer y lo que no», afirmó Ana Vizcaino, integrante de la Agrupación Psicopedagogía Olavarría, en diálogo con Radio Universidad.

Para abordar esta problemática, las agrupaciones de psicopedagogos decidieron unirse. «Al principio, los psicopedagogos estaban en cada asociación por su lado. La primera fue APPBA, que ya llevaba 43 años funcionando en la provincia, pero era un grupo pequeño que se manejaba de manera independiente», explicó Laura Barbero, integrante de la Asociación de Profesionales del Quehacer Psicopedagógico.

«Nos dimos cuenta de que lo más importante era la representatividad, así que nos fuimos contactando con distintas asociaciones, algunas recién configuradas, otras no agrupadas, y con profesionales que no se habían agrupado. Fuimos armando un colectivo de psicopedagogos de la provincia, donde fuimos invitando a otros de las ciudades cercanas a nuclear», destacó Vizcaino.

«Propusimos presentar un proyecto de ley. No era el primero, APPBA ya había presentado 9 proyectos, pero al ser una asociación pequeña y con poca representatividad, nunca había avanzado. Nosotros presentamos un proyecto de ley simultáneamente con APPBA en 2020, y nos propusieron juntarnos, hacer un solo proyecto. Esto fue una idea excelente, tuvimos que limar diferencias, pero con bastante trabajo presentamos un único proyecto en noviembre de 2020», agregó Barbero.

“Probablemente la gente no sepa, pero cuando uno pone un proyecto de ley a disposición de los diputados, tiene dos años para llegar al recinto y ser aprobada o no. Tiene que pasar previamente por tres comisiones que lo estudien y le hagan modificaciones y cuando llega al recinto ya están trabajados. La verdad es que los diputados se toman tanto tiempo para evaluarla, porque no les interesa, porque no les alcanza el tiempo,etc. Pero pasa mucho tiempo hasta que se ponen a leer el proyecto y los dos años se cumplen rápidamente. En nuestro caso el proyecto anterior estuvo en una comisión, y cuando pasó a la segunda, se nos acabó el tiempo. Lo volvimos a presentar este año en marzo de 2024 y el miércoles pasado lo iban a estudiar en el grupo de asesores. No hemos tenido noticias aún de si hay modificación en las propuestas, estamos en la espera, pero para noviembre del año próximo si no paso por las tres comisiones y llega al recinto tenemos que volver a presentarlo”, sintetizó Laura Barbero.

Ambas profesionales coincidieron en la importancia de la regulación del ejercicio profesional. «La población en general no tiene por qué conocer la diferencia entre un psicopedagogo licenciado y un asistente, pero es importante que sepan que la profesional no es lo mismo que alguien que hizo un curso intensivo de tres meses», destacó Vizcaino.

Ana Vizcaíno además destacó que “hay un punto de articulación con la facultad de Ciencias Sociales y con el ciclo de complementación curricular, la importancia de que se apruebe esta ley tiene que ver con la necesidad de que las personas que egresan de los institutos superiores, psicopedagogas, sean licenciados y licenciadas. Con lo cual pusimos en movimiento desde la Facultad de Ciencias Sociales, unas de las pocas universidades públicas que han puesto en marcha el ciclo de complementación y como es a distancia está accediendo gente de muchos lugares, no solo de la provincia de Buenos Aires. Ahora tienen la oportunidad de licenciarse, justamente sabiendo que cuando salga el proyecto de ley va a requerir que las personas egresadas del instituto tengan la licenciatura”, concluyó. (Agencia Comunica)