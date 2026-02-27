Llaman a revisión por airbags defectuosos: Revisá si tu auto está en la lista
El grupo automotriz Stellantis reiteró el llamado urgente para vehículos equipados con airbags del fabricante japonés Takata, que podrían presentar fallas. La revisión y eventual reemplazo se realizarán sin costo en concesionarios oficiales e incluye un beneficio adicional de $100.000 en servicios de postventa.
Entre los vehículos convocados aparecen modelos populares como los Fiat Palio, Gran Siena y Uno, los Citroën C3 y C4, DS 3, 5 y 5, Jeep Wrangler, Chrysler 300C y la pickup 2500 que se vendió como Dodge y como Ram.
La mayoría de las marcas del grupo Stellantis renuevan el llamado a revisión que se inició hace algunos años para que los modelos que aún no realizaron el cambio de la pieza defectuosa lo hagan. Y ahora ofrece un nuevo incentivo.
Además de que la reposición de las partes y la mano de obra en la operación son gratuitas, los usuarios que se presenten a realizar el cambio también se llevarán un beneficio en productos y servicios de postventa por un valor de $100.000.
Los modelos afectados
Para saber si un vehículo está incluido en el llamado a revisión, con el número de patente o el número de chasis (número VIN), hay que llamar al 0800 333 7070 de lunes a viernes de 8:00 a 20.00 horas o ingresar a la web de cada marca para corroborar si el modelo está involucrado.
El número VIN o chasis se encuentra en la documentación del auto (Cédula verde/ cédula azul / título del automotor) o incluso grabado en las ventanas o parabrisas de la unidad.
Los modelos involucrados son:
Fiat
- Palio, fabricados de 2012 a 2018
- Uno, fabricados de 2011 a 2016
- Grand Siena, fabricados de 2013 a 2018
- Fiorino, fabricados de 2014 a 2018
Citroën
- C3, fabricados de 2013 a 2019
- C3 Aircross, fabricados de 2011 a 2019
- C4, fabricados en 2011
- C4 Lounge, fabricados de 2013 a 2018
DS
- DS3, fabricados de 2011 a 2018
- DS4, fabricados de 2012 a 2017
- DS5, fabricados en 2013
Jeep/Chrysler
- Chrysler 300C, fabricados de 2006 a 2014
- Jeep Wrangler, fabricados de 2007 a 2016
Dodge/Ram
- Dodge/RAM 2500, fabricados de 2004 a 2009