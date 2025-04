«Los aumentos de precios en alimentos duplican a la inflación»

Lo señalaron desde el sector almaceneros de Olavarría, indican que, las ventas en el comercio minorista cayeron un 15 %.

Tras conocerse el porcentaje de inflación por parte del INDEC, en las góndolas locales los aumentos de precios triplican ese número. Para Julio De Felice, del sector de almaceneros, afirmó que “la inflación nunca paró” y habló de subas de entre el 5% y el 10%.

“El número que manejan siempre tiene distintos parámetros, pero si vos le ponés alimento nunca te da. Alimento, limpieza, lo que es el supermercado, eso nunca, nunca da un 2%”, dijo Julio De Felice , sobre el porcentaje de inflación que publicó en días pasado el INDEC.

El comerciante afirmó, en diálogo con LU32, que “siempre tenés un mínimo, una base de un 5% y ahí un poquito para arriba. El mes pasado, el mercado estaba con un 9%. Siempre, bueno, La Serenísima, este mes no aumentó, pero siempre hay algunos toques de precios que superan lo que dice el INDEC con los precios. Es un promedio de muchas cosas. A mí no me gustaría que dijeran cuánto aumentó la canasta básica”.

“Una gran mayoría de la gente, el principal gasto que tiene es en vivir, en comestibles, limpieza, deja de lado muchas veces la vestimenta, deja de lado la diversión, que claro, eso lo ponen en un promedio que no aumentó, entonces siempre da para abajo”, señaló.

De Felice manifestó que “también ha impactado el aumento de la carne, del pollo. Ya sea que en la zona que nosotros vivimos, por estación, ya hay muy poca verdura, entonces todo eso te levanta el precio, porque viene todo el mercado central, y eso empieza a venir del norte y ya tiene otro costo, impacta fuertemente acá”.

En cuanto a los precios, si bien “no aumentaron como aumentaban antes, que aumentaban de un 10, un 20, ahora no. Está entre un 5 y un 10, pero siempre la inflación nunca paró, y si bajó un poquito en enero, febrero y marzo, porque nosotros pensamos que el año ya empezaba en marzo”, dijo y comentó que “hay muy poca venta. Cuando hablan de la venta caída, cuando dicen de un 6, un 7% dicen los supermercados, nosotros estamos más que ese porcentaje, yo te diría que estamos en un 15% menos”.

En el barrio San Vicente “son primeras marcas y segundas marcas, otras no, pero me gustaría saber en los alrededores, en la periferia de Olavarría, ahí se venden, pero a terceras o cuartas marcas”.

Por otro lado, afirmó que “soy un pesimista con esperanza, pero la verdad que no están dadas las condiciones como para que esto se revierta de golpe así, quizás vaya, paulatinamente mejorando, pero un cambio rotundo no se ve, no lo vemos venir”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp