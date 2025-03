Maximiliano Wesner inauguró un ciclo de jornadas sobre consumos problemáticos

El Intendente Maximiliano Wesner encabezó el acto de apertura de un ciclo de jornadas de actualización y capacitación sobre el abordaje integral de consumos problemáticos, destinada a personal municipal de las distintas áreas de gestión, resultado del trabajo conjunto entre las gestiones municipal y provincial.

La primera edición del ciclo se desarrolla este jueves en el Salón Rivadavia, y cuenta con la participación del Director provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Mariano Rey, el Director de la Región Sanitaria IX Ramiro Borzi y demás funcionarios de la cartera bonaerense.

A nivel municipal, participaron de la apertura la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini; el subsecretario de Salud y director del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” Fernando Alí, el titular de Diseño y Evaluación de Políticas Públicas del Municipio, Cristian Delpiani, la jefa de guardia del Hospital Municipal, Jorgelina Montenegro, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Florencia Lestrada; autoridades, referentes y personal de las áreas de Salud y Desarrollo de la Comunidad y representantes de instituciones vinculadas a al temática.

“Nosotros desde el año pasado comenzamos a trabajar con una propuesta que nos hizo llegar Cristian (Delpiani), un diagnóstico pormenorizado, muy acabado, que coordinamos con la Secretaría de Desarrollo con la Comunidad, para tener un diagnóstico territorial que nos permita un punto de inicio de esto que vamos a llevar adelante, que comienza hoy pero que sin lugar a dudas tiene otras acciones para poder abordar de manera integral algo que nos atraviesa, que nos ocupa, porque nos preocupa como lo es el tema de consumos problemáticos” expresó el Intendente en sus palabras de bienvenida.

“Por eso la articulación con Salud Mental, con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en permanente contacto con Región Sanitaria IX y quienes estamos acá, necesitamos herramientas para la primera acción, para el primer acompañamiento, para la detección, porque somos un gran equipo municipal que estamos en permanente contacto sabiendo o no, con situaciones de consumo problemático que si las detectamos a tiempo es mucho más fácil el abordaje para la persona, con la familia” destacó Wesner.

Por su parte, Cristian Delpiani dio a conocer las tres instancias planteadas en relación al presente abordaje. “Enfocamos este diagnóstico – que nos llevó algo más de dos meses – primero pensando que era importante poder entrevistarse con la mayoría de los actores vinculados, de una u otra manera, a cuestiones de atención, intervención, seguimiento, contención, conocimiento de los consumos problemáticos”. En este sentido, “hubo un espacio fundamental, donde una problemática compleja como es la que nos convoca hoy, empezó a tener visibilidad y voz, que son las mesas de gestión territorial. Vendrán otros espacios de capacitación más acotados y específicos en una segunda instancia, y después hay otra línea de acción que estamos trabajando que es la conformación de este equipo interdisciplinario, que tendrá a mediano plazo la posibilidad de constituirse como un equipo que orbite los territorios y las localidades y que pueda ser un nexo más entre el territorio, las organizaciones, y efectores de salud y desarrollo de la comunidad”.

Al respecto, el director provincial Mariano Rey resaltó que “se trata de la caracterización de un fenómeno que es complejo y que no sólo tiene que ver con salud, sino que responde a un trabajo interdisciplinario. Cuando hablamos de consumos problemáticos hablamos de lo que no sabemos cómo encarar, hasta dónde intervenir, hacia dónde acudir ni con quién contar cuando los papeles se nos agotan de lo que suponemos que sabemos” consideró Rey.

“Nosotros como Estado tenemos que ocuparnos primero en construir igualdad de oportunidades y avanzar a partir de allí. Ese es el desafío que tenemos como Estado Provincial desde el minuto uno, y en este sentido el Municipio de Olavarría participa activamente de la discusión y de las propuestas. Esto la verdad que se celebra” subrayó el funcionario provincial.

“El consumo problemático, lo podrán ratificar aquellas personas que vienen del campo de la salud mental, pueden ser la puerta de entrada a armar nuevos manicomios: lógicas de encierro donde, si no tenemos nada de ofrecer desde el afuera, sólo tenemos es el encierro como oportunidad y como respuesta. Y el encierro está por demás sabido que no cura. No permite reconducir a una persona hacia un proyecto vital nuevo. Esto no significa que en algunos casos no sea importante lograr una intervención oportuna, lograr algo que permita reorganizar para poder desde ahí pensar una vida en la comunidad. Así trabajamos sobre el abordaje de consumos problemáticos. Abramos la palabra. Muchísimas gracias” finalizó Rey.

La atención integral de las personas con consumos problemáticos de sustancias representa un gran desafío para el sistema de salud. Con frecuencia, las personas recurren a los servicios de salud para encontrar respuestas ante estas situaciones pero algunas veces, no encuentran en el sistema sanitario una respuesta adecuada a las problemáticas que manifiestan, tanto por dificultades en el acceso como en la continuidad de cuidados. En este sentido, resulta fundamental repensar los modos y estrategias de cuidado y atención a fin de adecuarlos a las necesidades de las personas y al carácter dinámico e histórico de las problemáticas de consumo, para lograr sistemas más flexibles, sensibles y capaces de rever también los propios prejuicios que atraviesan al personal y equipos que sostienen los sistemas de salud -revisando también el diseño de los dispositivos y sus articulaciones- en busca de mejorar el acceso al derecho a la salud.