Vecinos del barrio La Candela manifestaron su preocupación tras la aparición de un alacrán en la zona de San Lorenzo Bis al 400, pegado a la cancha del barrio.

Según mensajes enviados a este medio, no sería un hecho aislado. “Ya van varias veces”, expresó uno de los lectores. Además, cuestionó la falta de respuesta oficial: “Me cansé de llamar a Bromatología y nadie viene a fumigar, ni se hacen cargo. Aparte de las víboras ahora aparece esto”.

En el mismo sentido, agregó: “Ya no sabemos a quién recurrir”.

La presencia de alacranes suele incrementarse durante los meses de calor. Ante este tipo de situaciones, se recomienda no manipularlos y dar aviso a las autoridades correspondientes.