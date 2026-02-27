«Me cansé de llamar a Bromatología y nadie viene»
La aparición de un alacrán en la zona del barrio La Candela.
Vecinos del barrio La Candela manifestaron su preocupación tras la aparición de un alacrán en la zona de San Lorenzo Bis al 400, pegado a la cancha del barrio.
Según mensajes enviados a este medio, no sería un hecho aislado. “Ya van varias veces”, expresó uno de los lectores. Además, cuestionó la falta de respuesta oficial: “Me cansé de llamar a Bromatología y nadie viene a fumigar, ni se hacen cargo. Aparte de las víboras ahora aparece esto”.
En el mismo sentido, agregó: “Ya no sabemos a quién recurrir”.
La presencia de alacranes suele incrementarse durante los meses de calor. Ante este tipo de situaciones, se recomienda no manipularlos y dar aviso a las autoridades correspondientes.