Una mujer de Hinojo hará historia al convertirse en la primera directora de la Unidad 20 de Trenque Lauquen

La inspectora mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Silvina Manteiga, oriunda de Hinojo, fue designada como directora de la Unidad 20 de Trenque Lauquen y se convirtió en la primera mujer en asumir la conducción de ese establecimiento penitenciario desde su inauguración, en 1989.

La puesta en funciones se realizó este jueves en una ceremonia encabezada por autoridades del SPB y representantes de instituciones locales. La designación fue impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y se enmarca en una política orientada a ampliar la participación de mujeres en cargos de conducción dentro del sistema penitenciario.

Manteiga inició su carrera en el Servicio Penitenciario Bonaerense tras ingresar a la Escuela de Cadetes en 1999. Egresó como oficial penitenciaria en 2001 y, desde entonces, desarrolló su trayectoria en distintas dependencias de la provincia.

A lo largo de más de dos décadas de servicio cumplió funciones en las unidades 29 de Melchor Romero, 33 de Los Hornos, 52 de Azul, y en las unidades 2 y 38 de Sierra Chica. También integró áreas de coordinación y seguridad de la Jefatura del organismo.

Durante su carrera ocupó distintos cargos de responsabilidad, entre ellos encargada de turno, jefa de turno, jefa del Departamento de Comunicaciones, del Grupo de Admisión y Seguimiento y de las oficinas de Personal, Mesa de Entradas y Registro de Internos.

La Unidad 20 de Trenque Lauquen aloja actualmente a 155 personas privadas de la libertad bajo los regímenes semiabierto y abierto. La llegada de Manteiga a la dirección representa un hecho inédito para la institución, al tratarse de la primera mujer en encabezar su conducción en los 37 años de historia del establecimiento.

La ceremonia fue presidida por el director general de Seguridad del SPB, Cristian Ariel Martínez, y la jefa del Complejo Penitenciario Sur, Daniela Sánchez. También participaron el secretario de Coordinación del Complejo Penitenciario Sur, Edgardo Edmundo Flores; el director de la Unidad 4 de Bahía Blanca, Jorge Aceval; y autoridades de la comunidad de Trenque Lauquen.