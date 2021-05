Correo de lectores: Sobre las fotomultas en acceso a Sierras Bayas

Un correo de lectores en referencia al anuncio de las fotomultas que se instalaran en el acceso a Sierras Bayas en el partido de Olavarría, Mariano Oscar Lara opinó: En referencia a el anuncio del intendente municipal de Olavarría Dr. Ezequiel Galli el día de ayer, (por este viernes) con motivo de la instalación de cámaras para fotomultas en el acceso a la localidad de Sierras Bayas, quiero manifestar mi total desacuerdo, ya que los claros objetivos de la clase política actual, tanto provincial como municipal dejan al descubierto las escasas o nulas intenciones de proteger a los ciudadanos y seguir recaudando más dinero de los contribuyentes.

Cabe destacar que el acceso a la localidad serrana es recordado por los numerosos accidentes viales ocurridos allí con víctimas fatales. No es oportuno colocar un sistema de fotomultas, primero: la solución sería una rotonda bien proyectada, segundo: si pasó por alto el riesgo del acceso con los antecedentes antes mencionados es un grave error y tercero: los contribuyentes no queremos seguir pagando a un estado deficiente, caro y que mal distribuye los recursos. Si la cuestión es recaudar porque no tienen recursos, realmente no están a la altura de los cargos que ocupan.

Mariano Óscar Lara NUC OLAVARRÍA

