Crece la tensión en el Hospital: «No dejamos un solo paciente sin atender», dijo Marisa Luna

Marisa Luna, dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, realizó este jueves por la noche una fuerte proclama en la puerta del Hospital Municipal en medio del quite de colaboración que lleva adelante el gremio en el marco del reclamo de recomposición salarial. Marisa Luna desmintió a médicos y autoridades sanitarias que hablaron sobre el impacto de la medida en la atención del paciente.

«Este conflicto es porque no tenemos el acuerdo salarial, somos todos los trabajadores municipales de distintos lugares. Queremos dejar reflejado que estos señores salieron a decir que no había sábanas y frazadas y descubrimos un depósito con frazadas térmicas, sábanas en cantidades guardadas. Ellos están dejando mal parados a los trabajadores de salud diciendo que la gente se traiga las sábanas. Esto es una mentira», dijo luna.

Marisa Luna con ímpetu habló del lavadero que según los dichos de médicos no está funcionando. «El lavadero no funciona porque las máquinas están rotas, nosotros no paramos nada. Hoy a la mañana hablamos con el técnico y los lavarropas están rotos».

En la misma declaración Marisa Luna indicó que en el Ministerio de Trabajo se expresó que la cocina del Hospital estaba parada algo que respondió «ningún paciente se ha quedado sin la comida, la cocina está trabajando con las dos personas únicas fijas de la cocina. A la cocina le faltan diez personas».

Sobre el servicio de limpieza, Marisa Luna expresó «no está parado, el servicio de limpieza no puede salir a trabajar porque no tiene la ropa. No podemos mandar a trabajar un trabajador sin ropa».

«Estos señores que se presentaron para estar a cargo del gobierno no están a la altura de las circunstancias», acusó Luna en medio de un cerrado aplauso de los trabajadores que la acompañaban.

«No dejamos un solo paciente sin atender», resumió y pidió disculpas a la sociedad «no es culpa de los trabajadores, es culpa del gobierno que nos está gobernando».

Marcelo Díaz, dirigente sindical, sostuvo además «siempre trabajamos para la sociedad, queremos salarios dignos y que respeten el convenio de trabajo».