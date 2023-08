Crimen de Sandra y Thiago: «Cada quien sabrá si escuchó o no cuando ellos golpearon la puerta»

La presidente de la comisión de Género del Concejo Deliberante se refirió al atroz femicidio y homicidio de Sandra Aguer y Thiago Contreras descubierto el martes pasada en una vivienda del barrio Carlos Pellegrini.

Inés Creimer fue una de las tantas dirigentes de la ciudad que se expresaron luego del crimen que además terminó con el suicidio del presunto autor.

En un principio, Inés Creimer dijo, «Sandra no está y no es la primera, y tampoco será la última. Ella estaba con Thiago, su hijo y él también nos falta».

En este sentido la concejal del Foro Olavarría se hizo eco de las versiones que indican que hubo alertas de violencia antes de este brutal doble crimen. «Cada quien sabrá si escuchó o no cuando ellos golpearon la puerta para que alguien vea lo que les estaba pasando. Cada quien deberá analizar si alcanza lo que hay, cuales deben ser los cambios, si es suficiente el trabajo, si entendemos bien lo que tenemos que mirar», expresó.

En igual sentido dijo, «la sociedad entera deberá de una vez por todas entender que estas cosas pasan, que no es un invento, que si no cambiamos, que si no miramos, si no hablamos, si no aceptamos seguirán existiendo las Sandras y los Thiagos».

Cerró, «necesitamos el compromiso de todos y de todas para lograr, lentamente, transformarnos en una sociedad con menos violencias. Hagamos el esfuerzo».

