¿De tiktoker a presidente?

Opinión / Carlos Verucchi / En Línea Noticias (Twitter: @carlos_verucchi)

Bien o mal, todos hablan de Milei por estos días. Él mismo ha tenido que formatear el personaje que se había inventado y está tanteando para decidir dónde profundizar y dónde achicar la radicalidad de sus propuestas.

Persiguiendo originalidad, intentaremos aportar algunos puntos de vista a la discusión sobre el fenómeno Milei.

En primer lugar, y dando por sentado que tuvo más acogida entre los jóvenes, podemos afirmar que se cayó en estas PASO la persistente acusación de adoctrinamiento sistemático en la educación pública que se le venía achacando al oficialismo. O nunca hubo adoctrinamiento, o los adoctrinadores son perfectos inútiles, o bien equivocaron la doctrina que debían inducir en sus estudiantes.

El propio Milei, cuando arremete contra la educación pública, le asigna ese carácter adoctrinador que, tal como hemos sostenido reiteradamente a través de esta columna, molesta cuando está orientado en una dirección determinada y resulta inofensivo o incluso saludable cuando la orientación cambia de sentido.

Otro de los aspectos que tomaron relevancia esta semana apunta hacia los organismos que promueven el desarrollo científico y tecnológico. Concretamente, Milei propone dejar de asistir desde el estado a organismos como el CONICET o la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. El problema no radica en la afirmación de Milei, afirmación vacía, improvisada y carente de sustento, sino en el hecho de que evidentemente hay una franja muy importante de la población a la que ese discurso seduce. Casi la mitad de los argentinos que votaron el domingo pasado lo hicieron por candidatos que se muestran en desacuerdo con una educación universitaria pública y gratuita y desmerecen el rol de la ciencia y la tecnología en el crecimiento de los países.

Resulta tedioso y aburrido volver siempre sobre los mismos temas. Voy a intentar con un caso concreto. Me voy a referir a Chile, donde la educación terciaria es arancelada. Tres de cada cuatro estudiantes universitarios chilenos provienen (el dato es de unos años atrás, puede ser que haya habido una ligera variación) del cuartil de familias chilenas de mayores ingresos. Traducción simplificada: en Chile, los hijos de trabajadores tienen muy pocas chances (casi nulas) de ingresar a la universidad. Si hay algo que nos diferenció a los argentinos de otros países de Latinoamérica es justamente la movilidad social que se alcanza con una universidad sostenida en los valores de la Reforma Universitaria.

Otra posible lectura de lo sucedido el domingo podría ser: a los medios hegemónicos se les fue la mano. Tanto criticaron a uno de los dos modelos de país en boga, tanto odio inculcaron hacia uno de los bordes de la grieta que el electorado, intentando diferenciarse lo más posible de ese modelo al que se demoniza, se fueron más lejos de donde debían ir.

Si por otra parte es cierto, como dicen muchos, que en Olavarría hubo una importante cantidad de votantes que se inclinaron por Maximiliano Wesner en el plano local y por Milei para la presidencia, estaríamos en condiciones de confirmar algo que veníamos sospechando: en muchos casos, el votante deja de lado cuestiones ideológicas a la hora de votar, no atiende razones de argumentación, no se preocupa por hacer un análisis político para elegir a sus candidatos.

Entre tanto dato y tanto análisis de las motivaciones que llevaron a los votantes a votar como votaron, se está perdiendo de vista lo esencial: las elecciones primarias nos dicen que es altísimamente probable que nuestro próximo presidente sea Milei o Bullrich. Dos personajes con rasgos similares, sin antecedentes políticos de relevancia, ambos con posturas extremas, ambos liberales, ambos (si me permiten el anacronismo) unitarios.

Los eternos vaivenes de la política económica de nuestro país pareciera que están por escribir un nuevo capítulo, no podemos salir del movimiento armónico en equilibrio perfecto que oscila entre dos polos antagónicos.

