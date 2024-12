Federico Chingotto ofreció una emotiva charla abierta en el Teatro Municipal

En la tarde del último jueves Federico Chingotto brindó una charla abierta en el Teatro Municipal, en la que contó sus experiencias de vida y deportivas en un presente que lo encuentra entre los mejores del mundo del pádel. La actividad contó con un importante acompañamiento de toda la comunidad.

Uno de los conceptos que brindó al público, luego de la pregunta de Marcelo Manolio y que sirve como reflexión de lo que fue la charla “jamás en mi cabeza estuvo salvarme con el pádel, no quiero ser millonario con el pádel, solo poder vivir y competir, que era lo que más me gustaba y que a día de hoy lo sigo teniendo muy presente, que viaje a España en su momento, pero la idea que tenía no fue salvarme, sino buscar mi límite como persona, que siempre tenemos que tratar de superar. Superarse a uno mismo, no demostrar nada a nadie, sino a uno mismo de que podés y buscar tu límite, hasta donde podés llegar y que a día de hoy estamos donde estamos y que no lo puedo creer, que todo esto que te estoy contando siento que está escrito por un libro, que es una película y que un día esto me va a descartar y nada, yo solamente estoy disfrutando muchísimo el camino”.

Al cierre de la emotiva charla concejales subieron al escenario y le entregaron la distinción como personalidad destacada del deporte. El reconocimiento fue entregado por Telma Cazot, Hossana Cazola y Hernán Quiroga.

Antes del sorteo de la casaca de Fede Chingotto, el Intendente Wesner entregó un presente y destacó “verte por la tele, en la casa de mi viejos con mis hermanos, tantas familias recordando esos días ahí y coronar con un campeonato del mundo para la Argentina y que alguien de ese equipo sea de Olavarría para nosotros es maravilloso. Te agradezco por lo que trasmitiste, por lo que transmitís todos los días, por tu experiencia en la vida, por tu esfuerzo, por lo de tu familia. Yo lo veía y estaba sentado al lado de tu viejo emocionado toda la charla. Y sé todo lo que hay detrás de eso, nada se logra fácil. Uno a veces vive un partido, como decías se gana o se pierde pero detrás de eso hay muchísimo, muchísimo trabajo. Hay trayectoria, hay un equipo que te acompaña, pero como sabemos y lo sentimos todos, el mejor equipo es la familia, tu familia organizó esto. Estamos orgullosos de que compartas esto en este hermoso Teatro Municipal con parte de los olavarrienses, con el mundo del pádel, que hoy está en auge, que vuelve a estar en auge y que para nosotros es muy importante. Bienvenido y bienvenido tantas veces que quieras venir, que quieras usar las instalaciones municipales para transmitirnos lo que transmitiste hoy. Alegría, pasión y volver a ser lo mejor de la vida”.

