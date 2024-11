Olavarría será sede del Gran Prix de Ajedrez del centro de la provincia de Buenos Aires

En la ciudad de Olavarría con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez y en instalaciones del Centro de Convenciones de Olavarría (CCO), ubicado en la Av. Eva Perón 1545, se llevará a cabo la novena fecha del Gran Prix de Ajedrez del centro de la Provincia de Buenos Aires.

El torneo se desarrollará el domingo 1º de diciembre, desde las 10 horas, será en homenaje a “MF Sergio Arambel” y se dividirá en 6 diferentes categorías según el año de nacimiento de los jugadores, su clasificación es la siguiente: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Mayores.

Modalidad de juego: Todas las categorías jugarán por sistema suizo a 12 + 3 por jugador.

Por consultas y/o inscripción comunicarse al 2284 – 15454168 (Darío Maidana – profesor).

