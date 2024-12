Pedro de la Vega con Fabián Casanella: «Fue un año de mucho aprendizaje, conocimiento y crecimiento»

El olavarriense Pedro de la Vega jugador del Seattle Sounders de Estados Unidos concedió una entrevista al eximio periodista deportivo Fabián Ricardo Casanella (Lu32). De la Vega se encuentra en Olavarría con motivo de las fiestas de Navidad y Fin de Año.

«Se disfruta mucho venir acá con la familia, con los amigos, reencontrarme con eso siempre es lindo», dijo Pedro de la Vega quien aseguró que volver a casa «es un cable a tierra.»

Al hablar de su participación en el fútbol de los Estados Unidos, «Pepo» aseguró: «fue un año largo, que tuve varias lesiones, no fue tan fácil desde ese lado. Fue mucho tiempo que estuve afuera de la cancha, antes de viajar para allá, me había pasado lo de quedar afuera de la Selección, el cuerpo fue medio que me fue parando. Terminé muy bien, terminé conociendo y acostumbrado un poco a todo el cambio que fue. Terminé muy contento, jugando. Fue un año de mucho aprendizaje, conocimiento y crecimiento. Estoy muy contento de lo que me tocó vivir.»

En la misma entrevista, Pepo al hablar de lo netamente futbolístico dijo: «creo que uno siempre tiene más expectativas, terminé jugando y cumpliendo una función dentro del equipo. Con eso me siento muy bien, creo que este año que viene será distinto. Siento que será distinto del lado futbolístico. Fue un año difícil, creo que jugué un solo partido los noventa minutos. Yo me volví contento y feliz.»

