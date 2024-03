Designaciones, reclamos y tropiezos

El boleto de transporte, prácticamente definido tras un análisis de diversas variables. Los coletazos de la ida del doctor Rago. El Concejo y su nuevo rol. Arouxet, a Anses, ¿quién la reemplazará en el HCD? La universidad en emergencia y en rojo.

*Volver a las Fuentes / Josefina Bargas y Alexis Grierson

Definiciones en emergencia

Si bien aún restan definir varias cuestiones, la situación del Transporte Público tuvo varias novedades que se corroborarían en las próximas horas: más allá de las definiciones de la modificación de recorridos y frecuencias, el boleto tendría un incremento que alcanzaría “entre los 550 y los 600 pesos” de valor en el urbano. Más tirando a 550 que a 600, agregó uno de los consultados por este newsletter.

La cifra es un importante incremento, pero mucho más bajo a lo que se estimaba: más allá de los dichos de Federico Aguilera en su momento (que dijo que sin subsidio el transporte superaría los 940 pesos de tarifa) una postura moderada calculaba en poco más de 800 el boleto. Llegar a 550 es toda una novedad.

De todas maneras, el número no está cerrado y vale ser prudentes en torno al “arco” probable de precio: “tenemos que afinar un esquema de compensación para suplir el fondo compensador que bajó el gobierno nacional” agregó la fuente consultada por Volver a las Fuentes, adelantando que se generará un subsidio local para que el impacto no sea de lleno en el usuario.

Con todas estas definiciones, se indicó que el servicio no se normalizará, pero “vamos en principio a un servicio más cercano al normal”. La Mesa de Emergencia en Transporte continuará y se indicó que el servicio de base garantizará una “mejor frecuencia que la actual y refuerzo en horarios de entrada y salida donde más afluencia hay”.

En tanto, hay que recordar que esta semana la UTA avanzó con un paro de 48 horas en pedido de incremento salarial para los trabajadores de todo el país por fuera de AMBA: pretenden una suba igual a la otorgada en esa región. Las medidas de fuerza vienen profundizándose y en algunas zonas ya hubo acuerdo para los aumentos de sueldos.

Crónica de una renuncia anunciada

Entre tantos rumores y desmentidas, finalmente el doctor Rago -y los médicos que lo acompañaban- renunciaron como funcionarios dentro del Consejo Administrativo de Salud.

Una salida extraña: plagada de rumores y versiones en torno a cómo los médicos se adaptaban a la nueva gestión, desde el Municipio se informó oficialmente que designaron, como reemplazo,a Fernando Alí, oriundo de Olavarría que “se recibió en la Universidad nacional de La Plata, fue docente de la Facultad de Ciencias de la Salud UNICEN y cuenta con amplia experiencia en gestión y administración de hospitales y centros de salud”.

De Rago, la notificación de la asunción de Alí, “me transmitieron el compromiso de colaborar y no tengo dudas que así será, hoy ya estuvieron con Fernando y le mostraron parte del trabajo realizado. El objetivo sigue siendo el mismo, contar con un sistema de salud que ponga en el centro al vecino y sus necesidades” dijo Wesner en un comunicado emitido a inicios de la semana.

Mientras tanto, más versiones: los médicos no podían adaptarse a una lógica planteada desde la gestión como un trabajo 24/7 que se cruzaba, muchas veces, con sus actividades por fuera de su trabajo en el sistema público. Entre tanto cruce…la incompatibilidad. Y allí hubo roces.

“Me di cuenta que para poder llevar a cabo una buena gestión en lo que fuere, lo primero que hay que tener es un buen equipo de trabajo. Y yo no logré poder armar o ensamblarme en un equipo de trabajo” dijo el propio Rago en radios locales horas después de conocer la noticia.

Pero segundos después lo dejaría aún más explícito: “el Consejo de Salud es algo nuevo que ha implementado Maxi (Wesner) y yo que tengo 60 años, soy de la vieja escuela, donde está el director, administradores, jefe de personal… este Consejo ha venido a cambiar la dinámica y no nos hemos logrado adaptar”.

Incluso, el lugar de gestión lo expuso a un paro de trabajadores municipales que a su entender, fue exagerado para el momento que atravesaban: “soy solidario y reconozco que muchos trabajadores municipales dentro y fuera del Hospital no logran alcanzar un salario digno”. Pero consideró que “a los 60 días hacer un paro tan agresivo me parece que estaba sobredimensionado”.

Sobre el reclamo Rago dijo que “tienen razón” pero “ciertas cosas que se mencionaron como ciertas situaciones eléctricas, lámparas de iluminación en quirófano… ¿se rompieron en los últimos 90 días o hace años?”, y agregó: “se rompieron hace años, entonces a mi modo de ver fue poco contemplativo y muy agresivo”. En cifras, Rago puso en ejemplo que “nos quedaron, por ejemplo, 6 pacientes con cáncer de colon que no se pudieron operar, porque fue un paro muy duro. El reclamo es justo, pero yo creo que hay otras maneras de reclamar por fuera del Hospital. Hay vidas en juego, hubo muchas cirugías postergadas”.

No es de extrañar, para dejar este tema abierto -y seguir indagando en próximas ediciones- la situación de los quirófanos, que por videos viralizados y suspensiones quedaron en el ojo de la tormenta.

Si bien estaban clausurados por deficiencias -algunas graves- de infraestructura. ¿Cómo era el mecanismo de cirugías programadas de hace algunos meses? ¿El sector privado absorbía esa extensa demora? Las cifras de cirugías programadas hoy están en el ojo de los análisis. Al menos, los periodísticos.

Finalmente una pregunta, que quedará en el aire y en algunos minutos intentaremos responder, ¿qué pasó entre Rago y la gestión? ¿Renunció hace más de una semana?

“Espejito rebotín”

La primera sesión ordinaria del HCD mostró los huecos que encontró la oposición para disparar a la gestión local a tres meses de su inicio. Ojo, también hubo lugar para la respuesta del oficialismo que devolvió todos los golpes casi que de una sola vez.

Es algo que ya venimos diciendo: los roles de oficialismos (con s) y oposiciones (con s) están aún en desarrollo. Mayormente de la mano del reacomodamiento nacional, donde los sectores reconstruyen prácticamente sus identidades (liderazgos, formas, posicionamiento), pero también con componentes locales donde esas búsquedas de alguna manera aparecen. La sesión refleja ese panorama, en su escala y dimensión por supuesto.

Volvamos al recinto. Hubo muchos temas en tratamiento, muchos de ellos pedidos de informe al Ejecutivo. Los bloques autores partieron de una base común -obvia, hay que decir- la falta de información. Los temas fueron variados: los casos de robo en centros de día, las tareas de reposición y limpieza pos temporal, los seguros de los vehículos municipales, el stock de insumos en el Hospital, las renuncias y designaciones en los servicios de salud, la auditoría de la gestión anterior que anunció Wesner en su asunción y dijo en la apertura de sesiones que había realizado, los ingresos de personal y con qué categoría lo hicieron, y los funcionarios que cobran bonificaciones por tiempo pleno.

Lo primero: salieron aprobados por unanimidad. El oficialismo mantuvo una conducta de aceptar los planteos de los demás bloques.

En algunos hubo respuestas parciales de los concejales de Unión por la Patria con la promesa de que serán respondidos desde el Ejecutivo.

Pero, sobre el final de la sesión, intervino Federico Aguilera. “No pensaba hablar” empezó su intervención. Ofreció una respuesta que buscó abarcar todos los temas dejando sentada la intención del Ejecutivo: “todos los pedidos de informe van a ser respondidos” dijo para, de pasada, marcar diferencias con la gestión de Ezequiel Galli, acusada reiteradamente de no responder.

Tiro al blanco

Vamos a repasar algunos de los temas planteados y cómo se presentaron. Los libertarios pidieron conocer el resultado de la auditoría de Maximiliano Wesner. Celeste Arouxet, quien presentó el tema, apuntó a la publicidad de los resultados. Juntos apoyó esa idea con la premisa de “poder responder” esos resultados, ya que su gestión es el objeto de la auditoría, y a la publicidad de los actos de gobierno. Pero ahí nomás Celeste retrucó con críticas a Ezequiel Galli sobre su gestión financiera y del área de salud, y con la “falta de transparencia”.

Hilario Galli habló de las renuncias en el Hospital Municipal. “Ayer nos enteramos cuál iba a ser el reemplazo del Dr. Gustavo Rago, pero este pedido de informes sigue estando vigente porque el Dr. Gustavo Rago no estaba solo en su labor, sino acompañado de un Consejo Administrativo de Salud que también renunció (el Dr. Pablo Nagel y el Dr. Nicolás Pereyra Díaz)” dijo. Hizo una breve alusión a los cruces con el Ejecutivo, en referencia sin profundizar a las entrevistas en las que Wesner negó las renuncias. Pero siguió hacia reiterar su rechazo a la organización del organigrama del área salud con el pedido de “recapacitación respecto a la posibilidad de contar con un Secretario de Salud, porque lejos de ser una recategorización a la salud el hecho de que dependa directamente del Intendente, está siendo en realidad una degradación”.

Más adelante, Guillermina Amespil argumentó el último pedido de informes de Juntos por las designaciones de personal y los pagos a funcionarios. Arrancó con la falta: “hacemos un pedido de informes, ante la falta de acceso al boletín oficial” dijo.

Acá nos detenemos. Primero, ¿Juntos -que dejó de ser oficialismo hace 10 minutos- quejándose del atraso en la publicación del boletín oficial? Sí, leíste bien. Segundo: ya lo mencionamos en anteriores ediciones de VAF (cuando hablamos de los subsidios a Bomberos), el último boletín oficial publicado es el de noviembre del año pasado. Hay un atraso notable, pero aclaremos que esto pasa todos los años casi de la misma manera. Los boletines de los meses de verano recién se publican entre marzo y mayo. Es un tema ya planteado muchas veces. Estaría buenísimo que se solucione y que se mantenga la publicación mensual de los boletines durante todo el año, porque además después se nos acumula muchísimo para leer.

Fin de la tanda de comentarios. Volvemos a la sesión. Amespil indicó que de las altas de personal surge que hubo «incorporaciones en categorías superiores 6, 7 y 8 , las más altas, y esto en principio no está permitido por la Ley de Empleo Provincial» que obliga a entrar a la administración pública municipal en la categoría inicial. Recordemos que a este tema ya lo había señalado José Stuppia allá por fines de enero. El bloque Juntos pidió información sobre el tema.

Otro punto del mismo pedido de informe fueron los funcionarios que cobran “bonificaciones por tiempo pleno». La concejala aseguró que son 14 los funcionarios que perciben bonificaciones, y que 10 de ellos tienen al 40% de su sueldo por su «dedicación exclusiva e intensiva». Recordó que esos pagos se iniciaron en 2016 dispuestos por Ezequiel Galli para 6 funcionarios, que supusieron muchas críticas para la gestión (incluso admitió que fue una debilidad y hasta casi dijo «error») y para los que lo cobraron. Sin mencionarlo señaló a Bruno Cenizo como un blanco especial de esos cuestionamientos. “Que el antecedente no sea el decreto 1621/16” dijo.

Después de esta exposición pidió la palabra Federico Aguilera para empezar con la queja de “escuchar a los paladines de la transparencia”. Fue al mismo punto que Celeste, y lo subrayó para criticar la gestión de Juntos: “no iban los funcionarios cuando los citaban y no respondían los pedidos de informe”. Rechazó lo de los ingresos de personal en categorías no permitidas, aunque no dijo ni una palabra de los pagos de bonificaciones a funcionarios. “No consta que hay ingresos en la categoría 8, pero sí que antes de irse le subieron de categoría a los amigos” lanzó contra Juntos.

Esa frase fue la puerta al primer tema planteado en los pedidos de información y una revelación: “La auditoría se está haciendo, van a salir estas cosas. Ya hay denuncias en trámite. Llegado el momento el Ejecutivo las va a dar a conocer” anunció Federico. No dio muchos detalles, pero aclaró que se trata sobre el área de catastro. “No sean impacientes que todo va a salir a la luz. Pero el discurso de la moralina de los que tienen las botas sucias me parece poco acertado” cerró el presidente del bloque Unión por la Patria.

El mapa de los bloques

Algo que también podemos notar es cómo las bancadas organizan y muestran su desempeño en este “nuevo HCD”. Aclaramos que no pretendemos decir que hay nada establecido, sino dar cuenta de lo que vemos y de los movimientos en cada sector. Aviso en letras chiquitas y voz rapidísima de locutor: siempre tener presente la premisa de que todos los espacios están en reacomodamiento desde lo nacional hacia abajo y lo que se muestra/se decide/se dice hoy, no necesariamente se repite mañana. Y fue sólo la primera sesión ordinaria, esto recién empieza.

Unión por la Patria: el bloque tiene el liderazgo de Federico Aguilera. Como vimos, es la voz de La Respuesta (con mayúscula) y es quien “traduce” los lineamientos de la gestión del Ejecutivo hacia el HCD. La trayectoria y la experiencia de Aguilera lo posicionan como el mejor preparado dentro de un bloque en el que casi todos, salvo por Telma Cazot, son nuevos en la ocupación de cargos electivos en el estado.

Más allá de eso, se evidenció que los restantes concejales también intervienen, con sus temas de especialidad, y con respuestas puntuales a los planteos de la oposición. Por ahora no vemos que se repita el esquema que tuvo hasta el año pasado el bloque (cuando eran oposición) con doble rol de ataque: una voz para lo técnico y de gestión, y otra para lo netamente político con el volante para ir al choque en cualquier giro.

En Juntos hay dos voces destacadas, aunque los roles son distintos y están claros. Guillermina Amespil es la presidenta, mientras que Hilario Galli es la voz de la defensa por excelencia. Son dos espadas muy afiladas, atacan y defienden al mismo tiempo, y eso los hace sumamente valiosos.

Como dijimos, los roles están claros. Lo vimos mayormente en la sesión anterior: para la declaración de emergencia del transporte quedó en evidencia que Guillermina era la que se encargaba de negociar con los restantes bloques y llevar la voz del Pro. Hilario intervino para defender su gestión en el sector (la gestión del Pro, claro), y para enmarcar posicionamientos. (¿Fue el que dijo “no pensaba intervenir, pero …”? ¡Obviamente!)

Las fortalezas acá están subrayadas y suponemos que además, estaban previstas desde los armados de las listas de candidatos: todos los concejales tienen experiencia en el HCD y en el Ejecutivo, pueden defender la gestión de Ezequiel Galli en muchas áreas, además de exponer en los temas de especialidad de cada concejal.

Hasta acá te pensas que las sesiones son un partido de tenis: ataque, defensa. Pero no es así: por algo la trinidad es santísima en el cristianismo. Porque lo hace todo más entretenido, claramente. El bloque de Ahora Olavarría/La Libertad Avanza rompe con el dualismo local y obliga a mirar hacia arriba. Celeste Arouxet es la presidenta del bloque (al menos hasta el momento en que escribimos esta edición de VAF), tiene memoria y puede salir jugando por derecha y por izquierda. Estar sentados en el medio del recinto es una metáfora de lo inesperados que pueden ser los ataques y las defensas. Tiene críticas para la actual gestión, pero eso se suma -no se reemplaza- a las críticas que tenía para la anterior gestión local.

¿Hace las intervenciones de Celeste más livianas para con Wesner y el oficialismo? Por ahora sí, pero sólo porque un argumento que se esgrime para defender a Javier Milei bien vale para referirse a Wesner: va poco tiempo de gestión y el estado de situación encontrada es muy grave. Y eso inmediatamente obliga a mirar hacia atrás: Ezequiel Galli en lo local y Alberto Fernández en lo nacional terminan en el foco. Pero claro, estas contemplaciones tienen fecha de vencimiento.

La salida de Guillermo Lascano, la segunda figura fuerte del bloque, se va a notar sobre todo porque era el principal encargado de “traducir” los lineamientos de la gestión de Milei. En la primera sesión ordinaria se destacaron las intervenciones de Marcelo Pethes con la presentación de muchos de los proyectos (¿se encamina a la presidencia del bloque?) y pareció muy interesante la incorporación de Oliver Gamondi quien, por su especialidad y trayectoria laboral, se expresó en varios de los temas que estuvieron en tratamiento.

Hasta acá, tres bloques con objetivos clarísimos y con intenciones de construir para adentro de sus fuerzas. Los ataques y las defensas terminan siendo dobles, y eso limita (y por el momento, impide totalmente) las alianzas duraderas en el recinto. Los acuerdos que funcionaron para declarar la emergencia del transporte, no sirven para el siguiente tema. Esto no es necesariamente negativo para el oficialismo, pero tampoco es positivo. Obliga al diálogo casi permanente.

¿Qué pasa con la UCR? Sebastián Matrella es el presidente del bloque y es quien en general presenta los temas. Pero su compañero Francisco “Pancho” González suele compartir intervenciones ya que es quien lleva la voz del partido en lo local. De esta manera presentan discursos complementarios y comparten cartel protagónico.

Esta paridad de intervención suele repetirse en los bloques con pocos miembros y de gran actividad como este caso, donde en cada sesión llevan proyectos propios y además se suman a discutir las propuestas de las restantes bancadas.

Lo principal, los votos. Hasta el año pasado el tándem estaba claro: Juntos y UCR eran uno a la hora de las votaciones. Ese acuerdo no está tan claro hoy, el posicionamiento hacia La Libertad Avanza del Pro (con diferencias internas) y de los radicales (con diferencias internas) lleva a la pregunta: ¿sigue existiendo Juntos por el Cambio?

Y con esto se suma un componente local: no parece haber por el momento chances de acercamiento entre Ahora Olavarría y la UCR. La fractura con Celeste Arouxet (quien fue radical hasta hace pocos años) sigue sin cicatrizar. Se evidenció en estos días con el comunicado de la Juventud Radical cuestionando el accionar de la bancada de Ahora Olavarría el año pasado: “Ningún proyecto para la concejal libertaria y un solo pedido de informe durante todo el 2023. En medio de los problemas que sacuden a la ciudad y requieren soluciones urgentes nos parece que ha desatendido las preocupaciones importantes, las necesidades de transformación, por una discusión muchas veces estéril que personaliza y pone de manifiesto no estar a la altura de las circunstancias” dijeron.

Todo esto redunda en más dificultad de alianzas. En un HCD en el que Unión por la Patria no tiene mayoría propia, las negociaciones (en plural) son un requisito obligatorio para que sus propios proyectos puedan aprobarse. El oficialismo obligado a dialogar en un escenario de oposiciones (en plural). Los bloques opositores con rupturas entre sí. A río revuelto … dice el dicho.

Hasta acá el balance de la primera sesión. La verdad es que si Netflix se te pone caro, el plan de seguir las sesiones del HCD no es una mala alternativa. Ya tenes el mapa, vos elegís tus “buenos” y tus “malos”. No hay dragones ni paisajes con castillos, pero las escenas de acción son casi todas.

Tachando vacantes: Arouxet a Anses

Vamos con las aclaraciones pertinentes: si bien aún no está la resolución oficial, desde el movimiento libertario hicieron correr un mail en donde se informaba que la concejala Celeste Arouxet será nueva jefa regional de Anses “quedando autorizada para interactuar con el personal asignado a esa oficina”.

Nueva aclaración: Arouxet no será sucesora de Maximiliano Wesner, quien fuera titular de la UDAI Olavarría antes de ser intendente. La concejal libertaria ocupará el lugar de Bernabé Leinenn, dirigente de UxP de General Alvear que hoy es Jefe Regional pero del IPS.

Arouxet estuvo en las oficinas de Anses de nuestra ciudad -donde funciona la jefatura regional, también- y su resolución estaría al caer en algunas horas. ¿Quién fue un dirigente importante en la designación? No, no tenés un deja vú, es el mismo que Guillermo Lascano en Pami. Se trata de Sebastián Pareja, armador bonaerense de La Libertad Avanza que tiene un cargo en la Nación y comenzó a reorganizar los distritos en base a las organismos nacionales que deben ocupar cargos.

Otra aclaración: si bien no es incompatible la ocupación de los dos cargos, en el Concejo Deliberante ya se hicieron las preguntas correspondientes sobre quién asumiría en lugar de Celeste Arouxet en caso de que se pida licencia, algo inminente si tenemos en cuenta lo sucedido con Lascano.

Nos tenemos que ir hasta 2021 para encontrar a la tercera candidata de Avanza Libertad (que no es lo mismo que La Libertad Avanza, en ese momento encabezaba José Luis Espert, peleado con Milei) pero… adivinaste, hay una salvedad: renunció a ese lugar, por lo que asumiría la quinta, Noelia Paola Odello… pero del 2021 al 2024 pasaron cosas, y la relación no sería la misma que dejó a Odello en el quinto lugar.

Una de las versiones que circuló en las últimas horas es que Arouxet habría planteado modificar el método de reemplazo por género en el Concejo Deliberante para que sea por orden de lista, tal como sucede en la Legislatura Bonaerense por citar un ejemplo (así asumió Liliana Schwindt en reemplazo de Bali Bucca).

¿Quién asumiría entonces, si el deseo de Arouxet se cumple? Osiris Gamondi, hermano de quien asumió hace días en reemplazo de Lascano, Oliver Gamondi. Un intríngulis que puede poner a dos hermanos como concejales de La Libertad Avanza.

Igual para todo esto falta tanto…¡Hasta una resolución de designación en Anses!

Universidades en emergencia

Las universidades se han declarado en estado de alerta y emergencia presupuestaria debido al congelamiento de los fondos asignados desde el Gobierno Nacional: aseguran que se necesita el triple del monto definido. La Unicen está entre las instituciones afectadas y desde hace varias semanas se llevan adelante medidas de visibilización y reclamo. El foco de acción estuvo en Olavarría el jueves, cuando coincidió con el paro nacional universitario.

“No hay voluntad de parte del Gobierno” dijo el rector Marcelo Aba en una conferencia que brindó en el campus local para graficar la dificultad con que se busca negociar. Se explayó sobre las obras suspendidas y la incertidumbre que depara el bajo presupuesto anual en el desarrollo de todas las actividades, pagos salariales y mantenimiento. Lo acompañaron los decanos de las sedes universitarias locales María Peralta, Gabriela Gamberini y Héctor Trebucq.

“Seguimos por los canales de dialogo para que a partir de mayo aparezcan las partidas. Esperamos que no se cometa la locura de no cumplirlas, esperamos que giren los fondos. Nos gustaría que haya una resolución, que los fondos estén cubiertos hasta fin de año por lo menos sin compensación, pero no tenemos la certeza” sostuvo Aba. Es que hubo un pronunciamiento desde el Ministerio de Capital Humano acerca de un aumento de fondos, pero no hubo acciones concretas en ese sentido.

Unas horas antes de esta exposición se había realizado una marcha en defensa de la universidad pública con la participación de gremios docentes y no docentes y estudiantes. “A partir de junio no sabemos si vamos a percibir nuestro salario” advirtió la docente María Eugenia Iturralde de ADUNCE quien también planteó que el panorama económico ya evidencia consecuencias sobre la matrícula: “Muchos estudiantes que han empezado el curso de ingreso ya no están asistiendo a clases porque no pueden sostenerse”.

El intendente Maximiliano Wesner acompañó la manifestación y luego también emitió un comunicado para expresar su postura. “Coincidimos en la preocupación por el ajuste y los recortes que está recibiendo la comunidad universitaria, que pone en riesgo a la educación pública y que para nosotros como gobierno y también para mí en lo personal tiene un rol central” contempló tras una reunión con referentes de la comunidad académica.

Ese mismo jueves, además, en el Concejo Deliberante se aprobó una declaración de apoyo a las demandas de la Unicen y al sostenimiento de la educación universitaria pública. Fue votado por UxP, Juntos y UCR. El bloque libertario rechazó la propuesta.

La situación de las universidades es gravísima y expone a la incertidumbre a miles de trabajadores en todo el país, además de afectar directamente a la educación y su calidad. La falta de respuesta concreta es también una señal que baja la confianza en el futuro y en la voluntad de quienes quieren apostar por una formación académica.

Y aún hay más

Diálogo y consenso. El jueves, Maximiliano Wesner sorprendió al confirmar que tras una reunión con Sebastián Matrella y Francisco González (UCR) tomaría el proyecto aprobado en el HCD para financiar a Bomberos Voluntarios con un 1,5% de lo recaudado por Servicios Urbanos y Suburbanos y un 2% de Servicios Generales Rurales. Les anunció que ya firmó el decreto de promulgación. ”Tanto el ejecutivo como los distintos bloques del cuerpo legislativo coincidíamos en la necesidad de apoyar económicamente a una institución tan importante como bomberos, era cuestión de definir y precisar de qué modo. Me parece importante reconocer el trabajo de otros sectores políticos. Ya firmé el decreto de promulgación”. Se sobreentiende que de esta forma no se avanzaría con la creación de una tasa -era la idea del Ejecutivo- y que solo faltaría la reglamentación de la idea radical.

Semana de la memoria. El jueves presentarán el sitio web de Monte Pelloni y el “Informe de la Verdad y la Justicia” en el Centro Cultural San José. La web cuenta con material educativo y de consulta, tanto histórico como científico; incorpora el archivo periodístico sobre los juicios por delitos de lesa humanidad de Olavarría; y ofrece la posibilidad de realizar un recorrido virtual 360° por el Espacio de Memoria Monte Pelloni (Ex Centro Clandestino). El libro “Informe de la Verdad y la Justicia” constituye un compendio de testimonios e historias biográficas de quienes vivenciaron la última dictadura cívico militar como ex detenidos/as – desaparecidos/as, exiliados, o bien porque su propia historia es evidencia directa del terrorismo de Estado ocurrido en Olavarría. Este nuevo trabajo, se propuso continuar lo desarrollado por el “Informe de la Memoria” presentado en el 2001.

En alerta por la suba de la electricidad. La Secretaría de Desarrollo Económico municipal expresó su “profunda preocupación” ante el aumento de hasta 199% de las tarifas energéticas por su impacto sobre el sector industrial y comercial de Olavarría. “Atenta contra las pequeñas y medianas empresas de nuestra región que deberán afrontar un aumento de sus costos y eso genera un forzoso traslado a precios de sus productos” se agregó.

El fin de las ferias de verduras. La Federación Rural comunicó su decisión basada en “la imposibilidad de lograr que se regulen y habiliten estos espacios”. Pasaron 10 meses desde que presentaron un proyecto en el HCD para ello, pero no ha sido tratado.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas.

