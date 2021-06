Detenido por la droga en la cochera: «Consideramos que podemos tener al cabecilla de una banda», dijo el Fiscal Moyano

En el Salón Blanco Municipal – en un hecho con pocos antecedentes – el Intendente Ezequiel Galli ofició de anfitrión de una conferencia de prensa donde autoridades judiciales y policiales bridaron detalles respecto a la causa judicial iniciada luego del hallazgo de más de siete kilos de cocaína en una cochera en inmediaciones del barrio UTA. «Cuando hay trabajo, hay resultados», dijo el Intendente Municipal Ezequiel Galli antes de darle la palabra a las autoridades judiciales..

El Fiscal General Marcelo Sobrino aclaró que por cuestiones «de salubridad» se eligió el Salón Blanco para dar cuenta de las novedades sobre la causa judicial. Sobrino reiteró el apoyo de la ciudadanía y resaltó el trabajo «conjunto» de las distintas fuerzas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Valoró el trabajo de Policía Científica.

«Hemos logrado un resultado a través de una huella encontrada dentro de la cochera», sintetizó el Fiscal General Marcelo Sobrino para explicar luego que «en 24 horas se le dieron resultados a la sociedad».

«Muchas veces nosotros tenemos un dato más preciso pero no lo podemos adelantar para no entorpecer los resultados», dijo Sobrino excusándose de no haber dado detalles en la conferencia de prensa anterior.

Con posterioridad identificó al detenido, por orden de la Justicia de Garantías, como Pedro Rolando Castañares sobre quien dijo que está imputado en principio por «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización».

Se aclaró que el detenido tiene antecedentes por otros delitos.

Tras eso el Fiscal Lucas Moyano, cabeza de la investigación, reiteró los agradecimientos a la comunidad. «El dato que nos pueden brindar puede ser clave», dijo el funcionario judicial a cargo de la causa.

El Fiscal ratificó que la droga y las armas fueron halladas por un vecino y luego de esto se iniciaron las actuaciones judiciales. «Es importante el trabajo conjunto que se realiza entre las fuerzas de seguridad, tenemos que estar contentos como olavarrienses», expresó Moyano.

El Agente Fiscal destacó además el comportamiento de los propietarios de las otras cocheras que de manera voluntaria aceptaron abrir las mismas a fin de avanzar en la investigación que permitió solicitar al Juez Carlos Eduardo Villamarín la detención de Castañares.

El Fiscal Moyano fue consultado sobre la posibilidad de que este operativo haya servido para desarticular una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes.

«Consideramos que este es un objetivo muy importante el que logramos, es un secuestro muy importante a nivel ciudad. Si bien tenemos a una persona detenida, consideramos que podemos tener a un cabecilla de una banda», expresó Moyano sobre el detenido.

Al mismo tiempo ante una potencial solicitud de prisión preventiva, el Fiscal Moyano explicó que hay «se relevaron testimonios, hay prueba que coloca a Castañares en el lugar como así también como propiedad de la sustancia. Estimamos que hoy la prueba es suficiente más allá de que la que podamos ir colectando».

El Fiscal Moyano no desconoció que el hallazgo de la droga fue un «hecho fortuito» aunque de todas maneras explicó «obviamente que el criminal no quiere ser descubierto y más con esta cantidad de sustancia, ustedes tienen que saber que cuando nosotros vamos haciendo investigaciones y van viendo como son nuestras formas de investigar, obviamente el criminal va buscando formas alternativas para no ser descubierto por eso obviamente puede tener lugares de guarda. Son tareas complejas, son tareas que llevan mucho tiempo por eso la tarea del vecino es fundamental porque nosotros por más que querramos no podemos estar en todos lados y el vecino ante un movimiento raro es fundamental que lo ponga en conocimiento de nosotros».

De todas formas, más allá de lo fortuito, el Fiscal Moyano reveló: «a Castañares lo veníamos investigando desde 2019 con escuchas telefónicas y lo único que nos faltaba el lugar donde guardaba la droga. Más allá del hallazgo fortuito era una persona que estaba en el radar de está fiscalía».

Frente a esa respuesta de Moyano, el Fiscal General complementó el discurso y aseveró: «yo creo que esto es parte de la política criminal del tema droga. Nosotros tenemos una visión de tolerancia cero. Me han criticado gente vinculada al cannabis. El cannabis es la puerta de entrada y los consumidores tienden a ir a otras sustancias y viene mayor violencia».

«Con la tolerancia cero uno va cercando al narco y así terminará cayendo: de una manera fortuita o por una suma de procedimientos», argumentó el Fiscal Marcelo Sobrino.

El Fiscal General volvió a vincular el consumo de estupefacientes con la violencia de género y fue más que contundente: «estamos todos muy preocupados por el tema de la violencia de género y nadie hace la relación de los defensores de la droga – aun las blandas – respecto a la relación con la violencia de género».

«El delincuente está exacerbado por el consumo de drogas«, sostuvo Sobrino y pidió seguir por el camino de luchar contra este tipo de delitos.