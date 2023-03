Diego Robbiani tras el escándalo en Desarrollo Social: «seré el primero en hacer la denuncia penal»

El Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida del Municipio decidió este martes hablar por primera vez y de manera oficial sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de distintas ayudas sociales que entrega el municipio: tarjeta Cabal, pasajes y vales de alimento.

Diego Robbiani confirmó que desde ahora el área de Asuntos Legales del Municipio continuará con la investigación de lo que se logró recolectar sobre las denuncias en estos días y remarcó que será «el primero» en hacer la denuncia penal en caso de corresponder.

Primero el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida contó cómo se enteraron de las situaciones que fueron denunciadas. “Hubo una manifestación de algunos trabajadores del área de Desarrollo Social, que pusieron en alerta alguna situación que podría ser irregular», dijo Robbiani.

Entonces expresó que fue en ese momento que comenzó a interrogar a los empleados sobre la situación que incluía irregularidades en el uso de las tarjetas del Programa Alimentario Municipal (PAM), vales de alimentos y pasajes.

Fue así que detalló que detectó en esa investigación inicial, «encontré alguna irregularidad con respecto a dos tarjetas PAM (programa alimentario municipal) de las 4000 que tenemos en la calle, encontré uso indebido de seis pasajes y con respeto a los vales es difícil cruzar la información”.

Fue en ese punto donde confirmó los pasos que se fueron dando desde la Secretaría, «primero pedirle la renuncia a Silvana Rosales y resolví enviar lo que encontré al área de Legales para que se inicie un sumario administrativo, en realidad es una investigación administrativa respecto de los hechos y por supuesto si de ahí surge algo realizaré la denuncia penal correspondiente si es que corresponde».

Sobre Silvana Rosales, histórica funcionaria de la administración de Galli, dijo que el pedido de renuncia fue por estas irregularidades y por un desgaste de la gestión. “Rosales es la subsecretaria del área y tiene que tener el control de todo lo que pasa en su área, yo como superior jerárquico no tengo intervención alguna dentro del proceso de la tarjeta. Eso queda dentro del ámbito propio de la subsecretaría», sostuvo.

Sobre las presuntas irregularidades en las tarjetas Cabal. Robbiani indicó, «las tarjetas tienen un manejo muy trasparentes. La trabajadora social baja la información a la operadora de la tarjeta. Envía un archivo al banco Credicoop, el banco devuelve ese archivo, se carga el monto que se le asigna a cada beneficiario, luego se imprime el plástico y con ese plástico la trabajadora social hace entrega en el territorio de esa tarjeta a los beneficiarios. Si queda alguna tarjeta sin entregar se devuelve a Desarrollo Social y se le informa al banco para que las ponga en cero, y el banco devuelve esos montos a la Municipalidad».

Antes de devolver las tarjetas a la Municipalidad dijo Robbiani que el banco hace una operatoria que se llama «cereo» y pone en cero los saldos de las tarjetas cargadas y no entregadas.

Según Robbiani serían dos las tarjetas que no se habían puesto en cero y figuran entregadas a los particulares, cuando en realidad nunca habían sido entregadas. “Revisé en estos días los 4000 casos, solo lo observé en dos», dijo el funcionario aunque de inmediato aclaró, «sean dos, tres o cinco tengo que avanzar en la investigación”.

Además describió que se hizo con las denuncias de irregularidades con vales alimentarios y pasajes. «Con respecto a los pasajes es un confronte entre la terminal y lo que tenía el sistema y surgió que había seis casos que no estaban claros, que figuran como anónimos. Respecto a los vales, son solo dichos y vamos a seguir investigando hacia adentro respecto al tema», dijo.

Dejó aclarado el funcionario, “yo tengo la obligación, si hay un delito penal, de hacer la denuncia. Me tomé el tiempo de observar estas cuestiones para no salir a decir cualquier cosa y sindicar a alguien. También resolví pasarlo a Legales, un área externa a mi oficina, para que siga profundizando lo que yo observé. Creo que no hay lugar para una auditoria externa, para resolver esta cuestión. Legales puede hacer la tarea investiga e inmediatamente si hay algún tipo de delito yo voy a ser el primero en hacer la denuncia”.

De esta manera rechazó el pedido de la oposición política al Municipio de que se realice una auditoria interna.

Sobre posibles cambios en el marco del Programa Alimentario Municipal anunció algunos cambios, “vamos revisar el proceso final, hay que hacer cereos más seguidos».

Robbiani ratificó que todo el proceso «es claro» y en su totalidad está «informatizado».

Además dijo que el comercio tiene «la obligación» de pedir el DNI del beneficiario antes de realizar cualquier venta.

Con vehemencia el funcionario defendió el accionar del Municipio en estos casos y recordó otros similares. “Hay que decir como operamos desde el Municipio en este tipo de cuestiones. Nosotros siempre investigamos, buscamos pruebas, hacemos entrevistas, hacemos sumarios cuando hay un hecho que sea raro o cualquier irregularidad, como pasó por ejemplo en Bromatología que en su momento hubo un cobro indebido del agua, o el psicofísico de los choferes que hubo otro cobro indebido. Se suspendió al trabajador, se le dio la cesantía o se hizo la causa penal. Nosotros trabajamos siempre de la misma manera, haya una pequeña o gran situación”, dijo.

Sobre el final dijo que aún no está definido quién será el reemplazo de Rosales. «Es un área muy sensible, y difícil de ocupar. Estamos trabajando y no nos tenemos que apresurar. Por el momento no hay nadie designado».