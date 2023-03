Celeste Arouxet: «Diego Robbiani debería renunciar»

La concejal Celeste Arouxet, representante de Javier Milei en Olavarría, quien ocupa una banca en el HCD por el bloque unipersonal Ahora Olavarría, dialogó en la mañana de este martes con la periodista Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias». Se refirió al tema que ocupa la agenda política en estos días y que tiene que ver con la detección de presuntas irregularidades en el manejo de fondos (tarjeta Cabal) en el área de Desarrollo Social Municipal.

La edil dijo que, «por la falta de control y transparencia hace que hoy todas las dudas estén sobre varios temas no solamente sobre Desarrollo Social porque sabemos que falta el control y donde falta el control, ya sea adrede o por ineficiencia pasan estas cosas donde las dudas surgen.»

Dijo además, «es más es que poco serio que un secretario no te salga a decir lo que pasó, que piensen que con una renuncia todo se arregla, que se salgan a decir tenga cuidado con lo que dicen porque acá no hay pruebas de nada y acá nadie salió a decir nada, acá pedimos explicaciones porque no tenemos el dato, si la transparencia, esa de la que hablan estaría presente, si el control estaría presente, si tendríamos el acceso a la información, hoy sí te podríamos dar datos, no tenemos acceso a la información.»

No dudó en afirmar, «obviamente que debe renunciar Diego Robbiani porque no es la primera vez que está involucrado en estos temas, se habló de la renuncia también del asesor del intendente, Mariano Ciancio y sabemos que era también el asesor directo de Diego Robbiani y lo anuncia el mismo día».

Reflexionó, «todo genera dudas porque cuando no das explicaciones todo genera dudas, sabíamos también que era una de las personas que estando separado del cargo – Ciancio – repartía bolsas en un local del municipio, en una camioneta del municipio entonces yo creo que nobleza obliga que la primera renuncia que se tendría que haber presentado era la de Diego Robbiani.»

Sobre este tema que desató un escándalo en el área que dirige Robbiani, ningún vocero municipal realizó declaraciones.

