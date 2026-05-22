Complejo Judicial Olavarría: Los Juzgados de Familia los primeros en mudarse

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó oficialmente la distribución y asignación de espacios del nuevo Complejo Judicial Olavarría y estableció cómo será el esquema de traslado de los distintos organismos judiciales hacia el edificio ubicado sobre calle 25 de Mayo entre Bolívar y Vélez Sarsfield.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución SC 1241/26, registrada el pasado 21 de mayo en el marco del expediente 3000-7910-2024.

Subsuelo del Complejo Judicial Olavarría – SCBA

Uno de los puntos centrales del documento es la definición del orden en que se realizará la mudanza de las dependencias judiciales que actualmente funcionan en distintas sedes de Olavarría. Las dependencias de la Suprema Corte de Justicia hoy están distribuidas en edificios ubicados en dependencias alquilar a excepción del Tribunal de Trabajo que funciona en un edificio propio que, ahora, pasará a formar parte del patrimonio de la Municipalidad de Olavarría tal como se resolvió en Resolución de la Suprema

Corte de Justicia N° 3191/09.

Planta Baja del Complejo Judicial Olavarría – SCBA

La Suprema Corte determinó que el traslado comenzará una vez recepcionado formalmente el edificio y que los primeros organismos en mudarse serán los Juzgados de Familia. Luego se trasladará el Tribunal de Trabajo y, finalmente, las dependencias que actualmente funcionan en el inmueble de Rufino Fal, comenzando por los juzgados civiles y comerciales.

Primer Piso del Complejo Judicial Olavarría – SCBA.

La resolución también establece que todos los traslados deberán completarse en un plazo estimado de 45 días, aunque aclara que los tiempos estarán sujetos a la recepción definitiva del edificio y a distintos procesos administrativos vinculados a contrataciones y equipamiento.

La Suprema Corte señaló que la habilitación del nuevo complejo permitirá concentrar organismos que hoy funcionan en los inmuebles de Coronel Suárez 2636, Rufino Fal 2943 y Moreno 3157, estos dos últimos actualmente alquilados.

Complejo Judicial Olavarría – SCBA

El máximo tribunal bonaerense dejó asentado que la propuesta de distribución interna fue elaborada por el Área de Planificación de la Infraestructura Edilicia y la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios, dependientes de la Secretaría de Planificación, y que el esquema fue consultado con magistrados de Olavarría, que han tenido activa participación en la organización de los espacios en permanente consulta con la Suprema Corte.

El documento fue firmado por los ministros Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria e Hilda Kogan, junto al secretario de la Suprema Corte, Néstor Antonio Trabucco.