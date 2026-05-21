Municipales autoconvocados apuran a Stuppia y a Wesner

Política
Por En Linea Noticias 0

Trabajadores municipales autoconvocados presentaron una nota dirigida al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, José Stuppia y a la municipalidad de Olavarría en la que reclamaron definiciones sobre la situación salarial y financiera del Municipio encabezado por el intendente Maximiliano Wesner.

La nota, fechada el 19 de mayo de 2026, recuerda el compromiso asumido por el gremio el pasado 30 de abril y enumera dos pedidos concretos: por un lado, solicitar al Municipio un detalle de ingresos y egresos “a fin de hacernos conocer el estado financiero del mismo”; y por otro, acompañar el acta acuerdo suscripta entre el Municipio y el Sindicato respecto al aumento acordado.

Además, los trabajadores señalaron que, hasta el momento, no recibieron respuestas y fijaron un plazo de cinco días hábiles para el cumplimiento de esos puntos.

En el escrito también reclamaron la actualización salarial conforme a los índices de inflación publicados por el INDEC. Según expresaron, los índices correspondientes a marzo (3,4%) y abril (2,6%) acumulan un 6%, por lo que solicitaron que se haga efectiva la revisión salarial conforme con las declaraciones realizadas en distintos medios después del acuerdo que decretó un aumento del 1%.

“Dado que a la fecha no hemos recibido respuesta alguna, intimamos al plazo de 5 días hábiles a dar cumplimiento a aquello”, expresaron en el documento.

Asimismo, remarcaron: “A la espera de una pronta respuesta e instrumentación del aumento de haberes conforme a los índices publicados por el INDEC”.

La presentación lleva la firma de trabajadores municipales autoconvocados.

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