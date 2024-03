Edicto: Citación del Juzgado de familia N° 2

El Juzgado de Familia Nº 2, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Olavarría, cita a Brenda Antonela Paiz, D.N.I. nro. 19.054.888, mediante la publicación de edictos por el término de dos (2) días en el portal digital de esta ciudad de Olavarría «En Línea Noticias», para que comparezca a estos autos a hacer valer sus derechos y a fin de notificarle lo resuelto en autos en virtud del informe de conclusión del Plan estratégico de restitución de derechos remitido por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Olavarría, en relación a la medida de abrigo adoptada respecto del niño E. P., D.N.I. nro. 55.146.445 (arts. 34 inc. 3 apartado a), 160 del C.P.C.C. y Art. 607 inc. c C.C. y C.)., todo ello bajo apercibimiento de continuar la sustanciación del proceso con prescindencia de su intervención y de designar para su representación al/a la Defensor/a de Ausentes (arts. 41, 145, 146, 147, 341 y concs. del C.P.C.C.).-

Dr. Santiago Pacheco, Secretario.-

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp