Edicto Judicial: Sobre incidente / concurso / Quiebra

EDICTO JUDICIAL / POR TRES DIAS.- El Juzg. Civ. y Com. N° 1 de Olavarría, Dpto. Jud. Azul, hace saber que en autos: “Ingeniero Guillermo Milia Sociedad Anónima s/ Incidente Concurso/Quiebra (Excepto verificación) Expte. n° 3871 se ha decretado la subasta pública electrónica, del 100% de:

1) Peugeot Partner Patagónica 1.9 D- Modelo año 2007- Dominio GIV-393. Mal

estado, faltan 2 ruedas, luneta rota, no funciona BASE $ 200.000,-

2) Camioneta Chevrolet Montana L.S.

Cabina simple- Modelo año 2012- Dominio LSD-634.Estado regular en

funcionamiento BASE $

2.000.100,-

3) Pick-Up Kia K2500 cabina simple Modelo año 2008- Dominio HRT-274 No

funciona, motor desarmado BASE $ 200.000,-

4) Rural Dodge Journey R/T 2.7- 5 puertas Modelo año 2011 Dominio JPE-076.

No funciona, interior bueno c/asientos de cuero, caja automática

BASE $ 666.700,-

La subasta se llevará a cabo a través del Portal de Subastas Electrónicas, y COMENZARA EL DÍA 26/02/2025 A LAS 12 HS. Y FINALIZARÁ EL 14/03/2025 A LAS 12 HS. Fecha máxima de acreditación de postores 21/02/2025 a las 12 hs. en Reg. de Subasta Judiciales sito en Perón N° 525 de Azul de 8/14 hs.

Exhibición de rodados se hará en forma virtual. En el estado que se encuentran.

DEPOSITO GARANTIA:

1) Dominio GIV-393 $ 40.000,-

2) Dominio LSD-634 $ 400.020,-

3) Dominio HRT- 274 $ 40.000,-

4) Dominio JPE-076 $ 133.340,-

Interesados en participar de subasta deben abonar dicho importe como máximo 72 hs. hábiles antes de inicio de puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL N° 6379-27-530094/2 CBU 01403372276379530094/2 del Bco. de la Prov. de Bs. As., Suc. 6379- Olavarría. CUIT Poder Judicial 30-70721665-0. El saldo del precio deberá ser abonado al quinto día de aprobada la subasta que será notificada de forma electrónica; bajo percibimiento de considerarlo postor remiso, con pérdida de la suma depositada en garantía (arts. 581 y 585 CPCC). Libre de gravámenes e impuestos, tasas y contribuciones hasta la fecha de toma de

posesión por adquirente. Deuda patentes en autos.

ACTA DE ADJUDICACION: Se fijará una vez acreditados los depósitos necesarios para otorgar la posesión del bien. A la mentada audiencia deberá asistir el martillero y el adjudicatario, este último munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago de depósito de garantía, constancia de código de postor y demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador en subasta electrónica.



En el mismo acto, aquél constituirá domicilio, a los efectos legales pertinentes. El comprador deberá, a su vez, acreditar el pago del saldo de precio de la subasta, la sumas correspondientes a la comisión del martillero, con más los aportes previsionales, como así también el impuesto de sellos del 1,2%.

Podrán intervenir en el acta mencionada precedentemente, el ejecutado y el acreedor ejecutante. En oportunidad de la audiencia en cuestión se producirá la adquisición de la posesión de los bienes subastados.

COMISIÓN MARTILLERO: 8% a cargo comprador con más 10% de aportes sobre la misma que deberá acreditar dentro de 5 días finalizada la subasta.



Se PROHIBE cesión acta de adjudicación y la compra en comisión.. Interesados pueden consultar demás datos en publicidad virtual en Portal de Subastas Jud. (http://scba.gov.ar/subastas). Martillero interviniente: German C. Herrero Montemerlo (T° VI F° 43 DJA teléf. 02281-15312268, domicilio electrónico constituido [email protected]. La subasta se encuentra

reglamentada por la Ac. 3604/12 de la SCJPBA (t.o.) y publicada en la página de la SCJPBA (www.scba.gov.ar.) Olavarría, de Noviembre de 2024.

