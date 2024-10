Edicto Judicial / Subasta: Ramirez, German Gaston C / Jose Guido Lopez S.A. S/ Ejecucion de sentencia

EDICTO JUDICIAL: Por TRES días. El Tribunal del Trabajo de Olavarría, Depto. Judicial Azul comunica en autos caratulados “RAMIREZ GERMAN GASTON C/ JOSE GUIDO LOPEZ S.A. S/ EJECUCION DE

SENTENCIA” expte. N°OL-5853-2021, se ha dispuesto la subasta del 100% indiviso de un

inmueble ubicado en la ciudad de Olavarría. La subasta comenzará el día 08/11/2024 a las 12hs.

y finalizará el día 25/11/24 a las 12hs. Fecha Máxima de acreditación de postores 05/11/24 a las

12hs. en el Registro de Subastas Judiciales sito en la calle Av. Perón N° 525 de Azul de 8 a 14hs.

La exhibición del mismo se puede ver en https://youtu.be/nB7oTHrset0 Se encuentra ubicado en

Av. Del Valle N 4380, Matrícula 40537, sus datos catastrales son C. 1- S. D – Qt. 174. MZA 174-P,

P.4-B, SUBPARCELA 2, inscripto en el dominio a la matrícula 40537 del Partido de Olavarría (78)

Partida 078- 67943-3. Superficie total 450m2. Consta de lote más construcción del tipo local

comercial la que se encuentra alquilado, según mandamiento de constatación. Adeuda tasa

municipal al 10/07/23 por $ $124.327,78., imp. Inmobiliario al 10/07/23 por $$194.896,80, deudas

que serán soportadas con el precio de la subasta hasta el momento de la posesión. BASE: la

suma de $1.935.537. DEPÓSITO EN GARANTÍA: La suma de pesos noventa y seis mil

setecientos setenta y seis $96.776 (5% del monto de la base fijada). Los interesados en participar

de la subasta deberán abonar dicho importe como máximo 72 hs. hábiles antes al inicio de la puja

virtual, en la CUENTA JUDICIAL N° 6379-27-523587/2, CBU 0140337227637952358724, del

Banco de la Prov. de Bs As, Sucursal 6379 CUIT 30-99913926-0 . AUDIENCIA DE

ADJUDICACION: Se llevará a cabo aproximadamente dentro de 40 días hábiles posteriores a la

subasta. debiendo comparecer el martillero y el adjudicatario, este último muñido del formulario

de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código

de postor, y demás instrumentos que permitan su fehaciente individualización como comprador en

la subasta. Quien resulte ganador deberá acreditar dentro de los 5 días de finalizada las subastas

el depósito de la misma en la cuenta de autos del saldo de precio correspondiente, bajo

apercibimiento de ser declarado postor remiso. COMISIÓN MARTILLERO: 3% por cada parte con

más el 10% de aportes sobre la misma que deberá acreditar dentro de los 5 días de finalizada la

subasta. Se permite compra en comisión. Se PROHIBE la cesión del acta de adjudicación. A los

fines de consultar el auto de subasta en forma íntegra y cotejar la totalidad de los aspectos

regulados que no se encuentran enunciados en el presente edicto, los interesados pueden

consultar la publicidad virtual que se efectuará oportunamente en el Portal de Subastas Judiciales

(http://scba.gov.ar/subastas). Martillera interviniente: María Fatima Pappaterra – T° VI F 116 del

DJA, domicilio en Lamadrid 2273 de Olavarría teléfono 2494-314031, domicilio electrónico

constituido [email protected]. La subasta electrónica se encuentra reglamentada

por la Acordada 3604/12 de la SCBA y sus modificatorias, encontrándose publicada en la página

de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires www.scba.gov.ar. Azul, 29 de

agosto de 2024. El presente deberá ser diligenciado sin el previo pago de impuestos, tasas,

aranceles y/o contribuciones de ninguna especie, con cargo de oportuno reintegro (art 1, ley

8593) /// (art 25, ley 15.057)

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp