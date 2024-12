Edicto: Sobre Prescripción adquisitiva larga

EDICTO. POR DOS DÍAS: Cítase por edictos a SUCESORES DE JUAN BALDANA Y CANEVARI, SUCESORES DE ERNESTO BALDANA Y CANEVARI, SUCESORES DE CELIA BALDANA Y CANEVARI, SUCESORES

DE MARCELINA VICTORIA BALDANA Y CANEVARI, SUCESORES DE EVER NELLY BALDANA Y DELGADO, SUCESORES DE FRANCISCO BALDANA Y DELGADO, SUCESORES DE ETHEL BELLE BALDANA Y DELGADO, SUCESORES DE ARGENTINA HAYDEE BALDANA Y DELGADO, SUCESORES DE HUGO OSCAR SALLIES – y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «SOLER MONICA RAQUEL C/ BALDAÑA CELIA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA» Expediente OL-2626-2024, sito en calle Guisasola N° 3832 de Olavarría, designado catastralmente como Partida: 078-028246-0- Circ. I- Sec. C-Quinta-chacra 15- Manz. 15 E Parc. 14 matricula: 57855 que se publicarán por DOS días (conf. jurisprudencia de la Excma. Cámara Departamental, sala I, in re «Roccia, Ernesto Héctor c/ Ortiz, Luis o sus herederos s/ usucapión», expte. Nº 53.014, sent. 3/12/2008) en el Boletín Oficial y en derechos que estime corresponder bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp