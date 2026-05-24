Edicto Sobre quiebra pequeña

EDICTO: Por CINCO días el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. MARIA HILDA GALDOS, Secretaría Unica, a cargo del Dr. JORGE MARIANO FERRARI, informa que en autos caratulados «LETTIERI GUSTAVO DAMIAN QUIEBRA(PEQUEÑA)» (Expte. Nº OL-6522-2025 ) el día 15 de Diciembre de 2025, se decretó el estado de quiebra de GUSTAVO DAMIAN LETTIERI, DNI 38956701, con domicilio en Cortes n° 3.318, de Olavarría; dispóniendose que los acreedores deberán presentar al síndico sus pedidos de verificación has

el día 12 de Agosto de 2026.- Síndico: Cra. GRACIELA NIVIA ZEMMA, con domicilio en calle Belgrano Nº 2.880, 1° piso, de Olavarría, horario de atención miércoles, jueves y viernes en el horario de 10 a 12 hs., correo de contacto: [email protected].

– La sindicatura deberá presentar las copias de impugnaciones al Juzgado el día 01 de Septiembre de 2026, el informe individual del art. 35 de la ley 24522 el día 25 de Septiembre de 2026, venciendo

plazo para la presentación por ella del informe general del art. 39 el día 10 de Noviembre de 2026.- Dado, sellado y firmado en la Sala de mi públicacion despacho en la ciudad de Olavaría.-



El presente Edicto deberá publicarse en la versión digital de «EN LINEA NOTICIAS» de Olavarría, haciéndose saber esta resolución, sin necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 ley 24522), y que conforme lo dispuesto por el art. 1° del Ac. 3103 SCBA, los medios oficiados podrán percibir un precio de hasta un 40 % más que el percibido por el Boletín Oficial