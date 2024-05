Eduardo Amaya y los aumentos de luz: “los comercios no lo pueden pagar y van a ver como los negocios están cerrando sus puertas”

El secretario General del sindicato de Luz y Fuerza Olavarría, Eduardo Amaya fue parte este miércoles de la conferencia de prensa de la Regional local de la CGT y además de referirse a la convocatoria al paro general de este jueves habló de los incrementos en las tarifas eléctricas que están provocando distintas consecuencias en nuestra ciudad.

Amaya dijo: “yo venía camino acá y hablaba con algunos compañeros. Me toca por conocimiento lo que es la situación energética y veo que el consumo de energía de lo que venía sucediendo hace meses atrás, hoy van a haber incrementado de manera exponencial a los usuarios y eso sin duda que va a tener consecuencias, ustedes saben y no es una novedad que todos dependemos en gran parte de lo que es el servicio energético.”

El dirigente agregó: “en lo que es residencial y en el comercio, se ha visto incrementado y la gente hoy no lo puede pagar. El usuario no lo puede pagar, los comercios no lo pueden pagar y ustedes van a ver como los negocios están cerrando sus puertas” y explicó: “no hablo solamente del área de energía, sino con el resto de los servicios que hoy se están brindando, vienen desmesuradamente con aumentos que la gente no lo va a poder tomar ni siquiera poder pagarlo y eso obviamente que va a tener consecuencias.”

Posteriormente, Eduardo Amaya informó sobre lo qué significa que Luz y Fuerza adhiera a la medida de fuerza. “Nosotros cada vez que realizamos una medida de fuerza, siempre le hablamos a la sociedad en qué afecta el servicio. Acá en Olavarría hay alrededor de 40 usuarios electrodependientes que en caso de que exista alguna emergencia van a ser atendidos como los servicios esenciales que tienen que ver con el hospital y clínicas. Nosotros garantizamos el servicio, lo que no vamos a garantizar son los reclamos puntuales que normalmente se realizan en la ciudad día a día, eso no lo vamos a garantizar”, dijo.

“Espero que la sociedad pueda llegar a entender y comprender en qué consiste el reclamo de los trabajadores, porque sino somos solidarios acá la cosa no va a funcionar”, expresó Eduardo Amaya.