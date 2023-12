«El 80% de los establecimientos escolares de Olavarría está en condiciones»

Lo expresó el titular del Consejo Escolar local, Ariel Rodríguez, que además, manifestó que hay locales que no han tenido problemas, pero están en lugares donde podría haberlos, por eso se ha definido no habilitar la concurrencia hasta que no se eliminen los riesgos. Solo en el caso del CEC 801 tuvieron que mudar el comedor a la Escuela 60, el resto de los comedores funcionó en los establecimientos respectivos.

“Prácticamente el 80% de las escuelas de nuestro distrito están abriendo las puertas, están siguiendo con sus funciones” indicó el consejero.

Hizo un paréntesis para describir que “tenemos un número de escuelas, precisamente son tres” que están en situaciones muy complejas.

“Una de ellas es Escuela 48 de Paraje La Moderna, que sufrió daños considerables en la estructura, en el SUM, cocina y, obviamente, voladura de techo”.

“Lo que se conoce como Ex Nacional o Ex Comercial, Secundaria Media 6 y Media 8, que ahí tenemos otra situación grave, donde en su techo tenemos voladuras de 300 metros cuadrados”.

Por otro lado, describió que hay una situación grave en el “CEC 801, de Colón y Junín, que también sufrió la caída de dos árboles muy grandes sobre la estructura, lo que dañó significativamente todas las galerías”.

Agregó que este lunes “tenemos seis jardines que no están abriendo, algunos no porque tengan un problema estructural, sino que tienen que ver con una cuestión preventiva, tenemos árboles con inclinaciones importantes y preferimos, hasta poder sacarlos, retirarlos, para poder resguardar a la comunidad, y algunos otros, son cuatro precisamente, que estamos restableciendo el sistema de luz y agua, y tres jardines rurales, que por las inclemencias del tiempo y el daño del camino, no estamos pudiendo llegar”.

Reconoció que “como Consejo Escolar, dada la envergadura de los daños, que son muchísimos y de gran porte, no pudiéramos estar afrontando con los fondos ordinarios, con los fondos mensuales que tenemos del Consejo, lo que sí se requieren partidas especiales, todo eso está en evaluación”.

“Estamos en contacto con el área de infraestructura tanto de Provincia como del Municipio, para proceder con esos fondos provinciales y municipales”.

Aclaró que “poco a poco y de manera progresiva, podremos ir recuperando nuestras instituciones, sobre todo las de mayor porte, como la Escuela Media 6 y Media 8, que es el daño más grande”.

Reiteró que “Esto va a ser progresivo, el arreglo, tenemos que pensar en un tiempo considerable, no va a ser inmediato en algunos casos”.

Agregó que se hacen los trabajos pertinentes en la reorganización de las instituciones, junto con Jefatura Distrital y Regional, y que no se nos interrumpa la continuidad educativa de aquellos niños o jóvenes que están en este período de diciembre de compensación y refuerzo.

Por último, consideró “fundamental” seguir cuidando el aspecto de contención a través del Servicio Alimentario Escolar, “más en una situación donde muchas de nuestras familias han tenido sus hogares vulnerados, o muchas de nuestras familias se encuentran en una situación de falta de empleo o de alguna necesidad puntual”.

“Estamos apoyándonos en todos los datos que ofrecen las instituciones educativas, dado que es fundamental. Y también poner sobre relieve, el trabajo de nuestros colegas en el territorio, en las escuelas, que han salido una vez, post-temporal, a recorrer cada familia, cómo se encuentran y a sistematizar información, porque necesitábamos de todos los actores”. (Lu32)

