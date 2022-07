«El busto es nuestro» en Olavarría

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Olavarría se informa que el viernes 19 de agosto, a las 21 horas, llegará al Teatro Municipal la obra “El busto es nuestro”. La propuesta es protagonizada por Claudia Roiz y Laura Cheistwer, quienes presentan una obra inspirada en sus propias vivencias del cáncer de mama. Se trata de una obra inspirada en relatos cortos, monólogos y videos de dos amigas que se cruzan con un mismo diagnóstico y con él los interrogantes, “¿Por qué a mí? y “¿Por qué no a mí?”. La rabia, el dolor, el miedo, los amores, las pasiones, el repensar la vida y el pensar la muerte son sensaciones, reflexiones y cuestionamientos que están presentes en cada escena de vida de dos mujeres con cáncer. Desde el primer impacto hasta el fondo de los sentimientos encontrados, las protagonistas explican en primera persona, entre risas y llantos, por qué vivir es la única respuesta. ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando un día cualquiera puede convertirse en el peor de los días? ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando un mal día el fantasma de cáncer de mama toca a nuestra puerta, y se presenta así, sin aviso, sin preámbulos, sin importarle nada? Un día, tan sólo unas letras impresas en el papel blanco logran poner de cabeza todo, absolutamente todo en la vida.

La entrada tendrá un valor de $ 1000 y podrá ser adquirida a través de integrantes de Ola Rosa o en Disquería Collins (Necochea 2831). Solo podrá ser abonada en efectivo.

Laura Cheistwer

Es licenciada en psicología y psicóloga social. Trabaja como terapeuta de parejas y familia y se especializa en adicciones, violencia y abuso, siempre con una mirada de género.

En julio del 2016 se fue a hacer una mamografía de rutina. Le siguió una punción, una operación y un diagnóstico: el cáncer de mama. El escenario fue el mejor posible: sólo 16 sesiones de rayos y un remedio por 5 años. El pánico, sin embargo, sigue presente en cada chequeo y en cada cara dudosa de los médicos.

“Lo que enferma no es el cáncer, sino su entorno. Esperas, estudios, esperas, incertidumbre, ver gente sufriendo. Esperas, cansancio, esperas, angustia, esperas, desesperación, esperas, melancolía. Tristeza, miedo, soledad. Esto es lo que enferma:

“¡Estar sola frente a la muerte!”

Si bien la obra la expone como psicóloga, decidió continuarla para mostrar que es posible transformar el dolor en creatividad, para ayudar a quien pasó o pasa por una situación similar.

Claudia Roiz

Es maestra jardinera, psicomotricista, estimuladora temprana, terapeuta corporal, publicista, empresaria y escritora.

El cáncer fue una sorpresa de la vida que hizo de ella una versión mejorada. Nunca se sintió enferma. Aprendió a no anticiparse a pensamientos y emociones, a repensar cada una de sus creencias y a conectar con la idea de finitud, con la cercanía de la muerte como posibilidad real en la vida.

La certeza de todo lo que no sabemos y de todo lo que no podemos controlar la volvió más humilde y la doblegó. “El cáncer no cambió mi vida, tal vez lo que hizo más que nada fue reconocer que a mi amor por la vida nada, ni siquiera el cáncer puede opacar. Mi ser no tuvo ni tiene cáncer”.

Gabi Goldberg

Experimentada directora de teatro, actriz, coreógrafa y docente. Conoció a Laura y a Claudia en uno de los talleres de comedia musical que dicta.

En 2016, se reencontró de casualidad con sus ex alumnas y se enteró del reciente diagnóstico.

En ese momento, nació la idea de contar la experiencia en una obra de teatro.

“Me preguntaron si quería dirigirlas y acá estamos con el placer que me da acompañarlas, dirigiendo el deseo de contar y compartir”.

