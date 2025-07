El Municipio abrió la inscripción al Programa de Lotes con Servicios en Sierras Bayas

El Municipio de Olavarría informa que se encuentra en marcha el Programa de Lotes con Servicios para Sierras Bayas, una decisión política que se traduce en una respuesta concreta a un histórico reclamo de habitantes de la localidad serrana. Serán un total de 108 lotes, que estarán ubicados en el macizo de tierras que fue cedido a la comuna por la firma Perforadores del Sur (Ex ETA). Las personas interesadas ya pueden inscribirse a través del registro de Demanda Habitacional, disponible en el sitio web del Municipio, o acercándose a la oficina de Casa de Tierras y Regularización Dominial, ubicada en el Palacio San Martín.

Como lo ha explicado el intendente Wesner en reiteradas ocasiones, se trata de una muestra más de la impronta del Ejecutivo local de una gestión de “afuera hacia el centro”, acercando posibilidades y gestiones, en este caso, a las y los habitantes de la localidad serrana. En ese sentido, tal como sucedió semanas atrás en Colonia Hinojo, el Programa Municipal tendrá la particularidad de tener como destinatarias a personas residentes o nativas de la Sierras Bayas, fomentando no solo el acompañamiento sino también el arraigo de la comunidad sierrabayense.

Vale destacar, además, que se les dará prioridad a trabajadores de la Empresa ETA y a integrantes “Unidos por una vivienda para Sierras Bayas” y “Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas”, quienes durante años fomentaron y lucharon por la donación de estos terrenos.

El primer requisito ineludible es estar inscripto/a en el Registro de Demanda Habitacional. Para ingresar de manera online se deberá contar con correo electrónico, ya que a esa casilla se remitirá la validación de ingreso que permitirá continuar con la inscripción. Una vez creado el usuario se podrá acceder al apartado correspondiente al Programa de Lotes con Servicios de Sierras Bayas, cuyo plazo para poder inscribirse será hasta el 31 de julio.

Vale destacar que también se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

_ Se podrá inscribir todo jefe de hogar que no sea titular de la totalidad o parte de inmueble alguno, misma condición de NO titularidad que deberá mantener cualquier otro miembro de su grupo familiar.

_ Adherirse al Programa Municipal de Lotes con Servicios en Sierras Bayas.

_ Acreditar como ingreso del grupo familiar entre dos (2) y diez (10) Salario Mínimo Vital y Móvil (mensual neto).

_ Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

_ Acreditar una residencia no menor a tres años en la localidad de Sierras Bayas o ser nativo de la misma.

_ Contar con DNI vigente.

_ Tener entre 18 y 65 años de edad al momento de la inscripción.

_ No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 12 meses.

_ Acreditar actividad laboral registrada o no registrada que justifique ingresos.

_ No haber resultado beneficiario/a de planes de viviendas Nacionales, Provinciales y/o Municipales en los últimos diez (10) años.

La adjudicación de los lotes será de manera directa y, en caso de ser necesario de acuerdo al número de personas anotadas, se realizará un sorteo.

De acuerdo al decreto marco, se establece como valor final de los servicios necesarios para la futura habitabilidad de los lotes, apertura de calles, tendido eléctrico y tendido de red de agua, la suma de seis millones de pesos ($6.000.000). El Municipio realizará las mencionadas obras en un plazo de 24 meses.

El programa contempla distintas opciones de pago, con cuotas mensuales que, según el monto de las mismas o el abono de un anticipo del valor final, pueden variar en 6, 24 y hasta 40 cuotas.

Quienes resulten adjudicatarios podrán optar entre las siguientes opciones de pagos:

* De contado o en hasta 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin interés de 1 millón de pesos

* Con un anticipo del 20% del valor final de un millón doscientos mil pesos ($1.200.000) y 24 cuotas mensuales y consecutivas de doscientos mil pesos ($200.000), aplicándose como factor de corrección de la cuota el coeficiente de variación salarial o el que lo reemplace en el futuro.

* Con un anticipo del 30% del valor final de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000) y 40 cuotas mensuales y consecutivas de ciento cinco mil pesos ($105.000), aplicándose como factor de corrección de la cuota el coeficiente de variación salarial o el que lo reemplace en el futuro.