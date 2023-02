El consumo de Marihuana de los jóvenes en Olavarría «está caldeado»

Guillermo Fernández (55 años) es hoy acompañante terapéutico en adicciones, estudió y se recibió mientras se recuperaba de un tercer tratamiento por su adicción a la Cocaína.

Hoy volvió a Olavarría, sueña poder devolver con su experiencia personal y conocimientos a personas adictas o que hacen abuso de uso de drogas.

Hizo un tratamiento y estudió de operador terapéutico a los 55 años en la Fundación Atreverse que se encuentra en el partido de Moreno. Es un régimen de puertas abiertas. Tiene una tasa alta de recuperación, mucho mas que la media.

Fernández en dialogó con En Línea Noticias señaló con respecto al “alto consumo de Marihuana” que hay entre los jóvenes y los adolescentes de Olavarría que “hay un discurso alimentado que la Marihuana no hace nada, y hay un altísimo consumo entre los chicos. Hay una primera etapa que es de enamoramiento con la droga. El pibe comienza a percibir que tiene beneficios que no tenía, sobre todo se da en los pibes cuando tienen problemas de introversión.”

Al respecto reafirmó que, “con la Marihuana que es lo primero que tienen los pibes, te desinhibe, entonces ese proceso de desinhibición hace que al pibe le parezca que es más sociable, tiene una percepción de que es más sociable, parecido al alcohólico. Puede relacionarse con sus pares de otra manera y le parece que se divierte mejor.”

“Esa etapa se acaba pronto, en un periodo de meses.”

Fernández indicó que, “hoy la Marihuana está siendo pseudo legal, antes te agarraban con un porro en la plaza y te llevaban detenido. Hay municipios que la producen como La Madrid o como en FANAZUL. Esto viene a nivel Global, se esta hablando de la legalización para causar lo que se llama una reducción de daños. En vez de atacar el problema de la forma convencional que hasta ahora no ha dado resultados van por la reducción de daños.”

“El tema de reducción de daños, apunta a que vos puedas seguir consumiendo, entonces ya, arrancamos mal, trabajamos mal porque estamos hablando de un consumo permitido.”

Sobre los efectos de la Marihuana en los adolescentes explicó que, “La marihuana ataca directamente el lóbulo frontal del cerebro y se calcula que se estima que se está desarrollando hasta los 22 años, o sea, lo peor que te puede pasar es consumir en la etapa de desarrollo.”

“Cuando vos te estás desarrollando e intelectualmente donde tu cerebro todavía se está desarrollando es donde más te afecta.”

Fernández remarcó las alertas que deben tener los padres con sus hijos, “menor rendimiento en el colegio, despegue de la relación con los padres, con sus pares, amistades ocultas, es decir vos no sabes que amistades tiene tu hijo.”

Por otro lado, dijo que, “para consumir marihuana, si no estás cultivando que en el caso de un adolescente es difícil porque no tiene casa propia, entonces tendría que estar de acuerdo con los padres para que le permitieran cultivar cosa que no ocurre, entonces hay cierta gente que cultiva y esa gente vende, el adolescente está comprando algo que hoy es ilegal. Entonces ya entró en un circuito ilegal. El chico tiene 12 o 13 años y ya está tratando con gente que está vinculada al delito. Está vinculada al delito porque no termina en que cultiva para la venta, no termina ahí.”

Fernández indicó que los jóvenes, “Comienzan con el comercio de celulares, empiezan a entregar, a perder cosas, empiezan a faltar cosas en la casa. Celulares, joyas, anillos, relojes, lo que sirva para procurarte vos el consumo. Hace cualquier cosa, son adolescentes, no tienen trabajo.”

Con respecto a lo que observa en la ciudad, señaló que, “Está muy caldeado el tema en Olavarría a veces hay venta en el mismo colegio secundario. Nosotros venimos de otra cultura y de otra educación, nuestros padres apuntaban a otra cosa, hoy los chicos están más solos, no hay tanto seguimiento y si hay consumo en la casa, uno trata de imitar.”

“Hoy no hay mucha comunicación entre padres e hijos para detectar que el pibe entró en este juego.”

Por ultimo remarcó como detectar si un chico está consumiendo Marihuana, “Mira principalmente con la Marihuana es el olor, el olor es muy notorio, vas a empezar a encontrar que tu hijo tiene papelillos vas a empezar a encontrar que hay papelillos o colillas lo que se llama La Tuca que es lo que queda, el resto de cigarrillos de Marihuana. A encontrar desorden en el cuarto, falta de higiene, sueño a horas inusuales, ojos rojos.”

“Se empieza a perder la conversación con los padres. Pero los indicios son esos básicamente: tu hijo se va, no le podés controlar los horarios, no sabes dónde está.”

Fumar marihuana puede ser más dañino que el tabaco, advirtió un estudio de la Universidad de Ottawa

El consumo global de marihuana está aumentando, en muchos casos incluso de la mano de legislación que lo autoriza, pero aún hay escasez de evidencia científica sobre los hallazgos de imágenes pulmonares asociados. Pero ahora una nueva investigación retrospectiva de casos y controles evaluó los resultados de los exámenes de TC de tórax y ha concluido que su consumo puede dañar más los pulmones y las vías respiratorias de un fumador que el tabaco.

Investigadores de la Universidad y el Hospital de Ottawa dieron a los hallazgos de su reciente investigación en la revista especializada Radiology. Se trata de un estudio con pocos casos, ya que para la investigación, los científicos analizaron los exámenes de tomografía computarizada de tórax de 56 fumadores de marihuana, 57 no fumadores y 33 fumadores de tabaco dentro del período comprendido entre 2005 y 2020.

Las personas que participaron del estudio fumaban un promedio de 1,85 gramos de marihuana por día, aunque menos de la mitad de los fumadores especificaron su uso diario. Además, el estudio únicamente incluyó a fumadores de tabaco de 50 años o más que fumaron al menos un paquete por día durante 25 años.

“Definitivamente existe la preocupación de que vamos a ver otra generación de enfermedades pulmonares relacionadas con estos comportamientos”, dijo el doctor Albert Rizzo, director médico de la American Lung Association

A partir de su observación determinaron que se pudieron observar entre los fumadores de marihuana tasas más altas de enfisema paraseptal y cambios inflamatorios en las vías respiratorias, como bronquiectasias, engrosamiento en la pared bronquial e impactación mucoide. A su vez, localizaron tasas más altas de inflamación de las vías respiratorias y enfisema, una enfermedad pulmonar crónica, entre los fumadores habituales de marihuana que participaron del estudio, en comparación con los fumadores habituales de tabaco y los no fumadores.

Giselle Revah, radióloga, profesora asistente en la Facultad de Medicina y autora principal del documento, buscaba respuestas sobre el efecto de la marihuana en los pulmones y sus implicaciones para la salud, especialmente con poca información disponible en la literatura actual, ya que la marihuana solo se legalizó en Canadá en 2018.

“Puedo saber si alguien es un fumador empedernido o fumador de cigarrillos desde hace mucho tiempo cuando observo una tomografía computarizada. Siendo la marihuana la segunda sustancia más inhalada después del tabaco, comencé a preguntarme: ¿Cómo se ve la inhalación de marihuana en una tomografía computarizada? ¿Sería capaz de decir si alguien fuera fumador de marihuana, que se ve diferente a lo que se observa a partir el humo del cigarrillo?”, explicó la investigadora.

Según indicaron los profesionales en el estudio, las tasas más altas de inflamación y enfermedad entre los fumadores de marihuana en comparación con el tabaco podrían estar relacionadas con las diferencias en la forma en que se consumen habitualmente las drogas.

“La marihuana se fuma sin filtrar, en comparación con el tabaco, que generalmente se filtra —explicó la especialista—. Cuando no se utiliza filtro hay más partículas que llegan a las vías respiratorias, se depositan allí y las irritan. Las personas por lo general toman bocanadas más grandes y retienen el humo en los pulmones por más tiempo para la marihuana, lo que puede provocar más trauma en esos espacios de aire”.

A pesar de estas posibles explicaciones que argumentaron los científicos, los autores del estudio señalaron que algunos de los fumadores de marihuana también fumaban tabaco, y que ciertas exploraciones pulmonares arrojaron resultados no concluyentes, lo que significa que se necesitan más estudios.

El tabaco tiene efectos negativos para la reproducción sexual

Como señaló Revah, “hay muy poca investigación sobre los efectos del cannabis en la salud en general, ya que está prohibido en la mayoría de los países”. Canadá, donde se encuentran los investigadores, legalizó el uso recreativo en 2018. También es legal para uso recreativo en Uruguay y México, aunque con restricciones, y en 21 estados de Estados Unidos, mientras que varios otros territorios también han despenalizado recientemente la posesión de la droga o la han aprobado con restricciones precisas para uso medicinal.

Por su parte, el doctor David Kaminsky, neumólogo y profesor de medicina de la Universidad de Vermont, que no está participó del estudio, consideró: “No me sorprende. Una hoja que se quema es una hoja que se quema, el pulmón no sabe la diferencia si es tabaco o marihuana”.

“Definitivamente existe la preocupación de que vamos a ver otra generación de enfermedades pulmonares relacionadas con estos comportamientos”, dijo el doctor Albert Rizzo, director médico de la American Lung Association, citado por Usa Today.

Investigadores de la Universidad y el Hospital de Ottawa dieron a los hallazgos de su reciente investigación en la revista especializada Radiology

Esa organización se manifestó en favor de profundizar las investigaciones acerca de las consecuencias que puede tener para el organismo fumar marihuana, pero advirtió que el humo es dañino para la salud de los pulmones y esa sustancia “ha demostrado que contiene muchas de las mismas toxinas, irritantes y carcinógenos que el humo del tabaco”.

Rizzo también advirtió que la marihuana también podría ser más dañina para los pulmones debido a cómo la gente la fuma, ya que generalmente lo inhalan más profundamente y contienen la respiración por más tiempo que los fumadores de cigarrillos, lo que podría exponerlos a más toxinas.

