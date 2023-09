El escenario olavarriense está listo: que se corra el telón

¿…y si?

El escenario está abierto y es interesante empezar a analizar posibles esquemas de cada uno de los candidatos. No es lo mismo tener ciertos ganadores a nivel nacional que a nivel provincial. Tampoco es lo mismo la rapidez con la que asumir ciertas responsabilidades y tomar ciertas decisiones que solo reacomodar equipos.

Habrá un contexto en común a los tres principales candidatos: la situación económica del Municipio (sumada a la macro) es muy compleja. Muy. Más allá de deudas de Provincia y otros puntos que no se deben menospreciar, el déficit llega a los mil millones de pesos y muchos compromisos rozando lo urgente.

No explicaremos absolutamente todos los escenarios porque es muy extenso y de variables infinitas. Pero detengámonos a pensar, aunque sea, en los primeros 30 días de gestión, ya sea una tercera de Galli, o la primera de Wesner o Arouxet.

Los ordenaremos en base a los resultados electorales por fuerza para establecer, de algún modo, algún orden.

¿Y si gana Wesner?

Si el candidato de Unión por la Patria logra romper con la hegemonía no peronista gobernando la ciudad -sin contar a José Eseverri debemos trasladarnos a 1987 para encontrar el último gobierno peronista gestionando Olavarría- tendrá una variable fundamental para pensar su gobierno de cara a lo que viene: qué pasará en la Provincia.

Si Axel Kicillof es reelegido gobernador, al menos en la previa se pudo corroborar una muy buena relación de gestión entre Wesner y el mandatario bonaerense por lo que se podría avanzar con algunas de las ideas del joven candidato de Unión por la Patria en Olavarría.

Está claro que, además, deberá ocupar rápidamente los lugares políticos en la comuna y comenzar a trabajar -con muchas decisiones- en lo que será el pago de aguinaldos, bonos y eventualmente alguna variable navideña acordada con el sindicato. A eso se le debe sumar colonia de vacaciones y muchos temas de dinámica ejecución. En una situación económica compleja, tener como aliada a la Provincia puede ser una gran ventaja en el corto plazo.

Además, podría oficiar de “muro de contención” a un posible gobierno de Javier Milei en la Nación, que por sus propios dichos se puede aventurar que tomaría algunas decisiones de shock a poco de asumir, generando posibles turbulencias en la economía.

A su vez, deberá ir al Concejo Deliberante con un presupuesto elaborado por la gestión Galli que habrá que ver si decide hacerle modificaciones “sobre la marcha” o alguna decisión de reorientar partidas antes de su aprobación. En un Concejo que se vislumbra, en la previa, como un lugar de necesidad de acordar con otros espacios si o si.

¿Y si gana Galli?

Es el escenario con más previsibilidad dado que sería una continuidad. No cualquier continuidad, dado que si se ratifican las decisiones que se tomaron post PASO habría muchos cambios en el gabinete -muchos más que los que vimos luego del 13 de agosto- y una reconfiguración de cara a su tercera gestión.

Además las decisiones que debería tomar no serían tan determinantes dado que tras los cambios, los equipos de gestión continuarán su labor y algunas decisiones “rápidas” como la organización de colonia de vacaciones y otras actividades sumado al pago de salarios y aguinaldo vendría con continuidad de organización de los propios funcionarios. Hasta el Presupuesto sería el que armó la misma gestión por lo que el esfuerzo estaría en juntar los votos para que salga aprobado.

La relación con Axel Kicillof, hoy, no es la mejor (en un rato veremos nuevos rounds de la disputa Municipio-Provincia) por lo que una continuidad del gobernador ratificaría esta relación particular que tienen las dos gestiones. ¿Si gana Grindetti? Sería el mejor escenario para el jefe comunal actual, por similares razones que las de Wesner-Kicillof.

A nivel nacional, una continuidad ideológica con Massa lo dejaría en un lugar “parecido” al actual mientras que la menor garantía macroeconómica y de gestión se la daría Javier Milei, justamente por esta intención de “dar vuelta todo y terminar con la casta”. ¿Patricia Bullrich? Si gana, podría posicionarse de mínima en un acercamiento dirigencial con ministerios y espacios a los que hoy le cuesta un poco más llegar…pero pareciera que economía es sinónimo de nacional.

¿Y si gana Arouxet?

Es el escenario más particular de los tres. Por lo que se ha deslizado hasta ahora y por las posibles combinaciones hacia arriba. Primero el dato objetivo: si gana Celeste Arouxet sería la primera mujer en gobernar el Partido de Olavarría en toda su historia.

Dicho esto: sería muy raro que sostenga la planta política que hoy tiene el Intendente Galli (en cantidad) porque prometió bajar las dependencias de forma considerablemente. ¿Requerirá incluso un cambio en el organigrama? Por lo pronto, por ahora no hay pistas del equipo de gestión que podría acompañarla en caso de ganar. Aclaramos para que no haya malas interpretaciones: no decimos que no lo tiene, decimos que por ahora no se mostró explícitamente.

¿Habrá tiempo para revisar los contratos de los servicios públicos? Pareciera que los primeros 30 días son más de cumplimiento de obligaciones que de llevar adelante una revisión completa de las cuentas de la comuna. Como ya dijimos en los otros candidatos, el pago de aguinaldo, de salarios, de algún bono si es que lo hay, continuidad de obras e incluso obligaciones estacionales como las colonias de vacaciones requerirán de rápidas decisiones y de mucha cintura para, en paralelo, mostrar un estilo propio de gestionar.

Si lo trasladamos a las posibles combinaciones, el escenario es de mayor incertidumbre: aún ganando Javier Milei no hay una garantía para Arouxet de que su contexto local sea favorable. Además del déficit, con una mala macroeconomía todo puede empeorar. Con Massa, Bullrich o Kicillof, Grindetti en la Provincia podría tener un espaldarazo distinto, no tanto de apoyo pero sí de peso para ser oposición desde un distrito. Y no cualquier distrito: recordemos que Olavarría tiene el Impuesto a la Piedra. No es la gallina de los huevos de oro, pero te salva en la mala. Y eso ya es un montón. ¿Habrá que discutir luego adónde va dicho Impuesto? Sí, claro. Pero pareciera que las urgencias mandarán desde el 10 de diciembre.

Galli vs Kicillof, como un capítulo de Supercampeones

Se acuerdan de la serie japonesa de fútbol, que un capítulo duraba lo que los jugadores tardaban de llegar de un área a la otra? Bueno, es un buen resumen de los enfrentamientos de Galli con la Provincia por diversos temas. Esta semana hubo varios, en voz propia y en voz de otros dirigentes de su espacio.

Primero le dijo al gobernador que tiene OSDE, y le pidió que “dejen de jugar con la salud de los vecinos” dado que “estamos atendiendo a todos los afiliados de IOMA y PAMI en el Hospital Municipal porque no se pueden atender en clínicas privadas. Viven en una contradicción permanente: el gobernador Kicillof tiene OSDE y el Director de Región Sanitaria de la Provincia no atiende por IOMA en su actividad privada. Es insólito”.

Luego, Kicillof anunció (en respuesta a un pedido de jefes comunales opositores) que para aquellos intendentes que tengan complicaciones para el pago del bono de 60 mil pesos se generaría un fondo extraordinario para poder asumir dicha medida, donde se solventa el 50% que se debiera devolver durante el ejercicio, es decir, antes de marzo del año próximo.

¿Cuál fue la respuesta de Galli y los intendentes de Juntos por el Cambio? Pedir una reunión urgente al gobernador Kicillof para rever la medida: solicitaron que el fondo sea para cubrir más porcentaje que el dictaminado por el gobernador (es decir, pagarlo en su totalidad o más del 50%) y que no sea reintegrable en el ejercicio, sino que se pueda devolver durante el próximo año de otra manera.

En el mismo pedido, se solicitó charlar sobre varias deudas y situaciones como las de IOMA, PAMI y los juegos bonaerenses…acá hubo un cruce de “te pagué” “fui al VAR, no me pagaste” que derivó en un pedido del Municipio de abonar la cifra más allá de que “no alcance” para cubrir el viaje de más de 500 estudiantes locales a Mar del Plata.

Wesner con Kicillof

En contrapartida, el candidato a Intendente de Unión por la Patria se muestra junto al gobernador y 100% dedicado a mostrarse gestionando, como una especie de muestra de efectividad: no hay reunión por reunirse, siempre hay una gestión detrás.

Al inicio de la semana se lo vio junto al gobernador Kicillof en un encuentro a solas y luego en una gran reunión con los candidatos a Intendente de la Provincia que no son jefes comunales, los que se denominan “sin tierra”.

Se resaltó que se siguen pensando proyectos “importantes” para Olavarría y también se puso en común el trabajo que llevan con las actuales obras que la Provincia tiene en la ciudad. Se indicó que el gobernador vendrá “próximamente”. ¿Será en las próximas horas, o en los próximos días?

Además, el funcionario y concejal aprovechó el viaje para mostrarse en el Único de La Plata con el secretario de Deportes bonaerense, Leandro Lurati, reafirmando el trabajo de gestión que realiza con los clubes.

El sábado se vio, tal como sucede con él y con otros candidatos como Ezequiel Galli, el lado más explícito en campaña: otra multitudinaria salida con dirigentes, candidatos y vecinos en este caso a Hinojo y Colonia Hinojo, junto a Eduardo Rodríguez y a Raúl Kuhn como figura destacada ahora de todo Unión por la Patria tras la integración. La unidad se sigue construyendo con gestos y siempre desde la calle, no tanto de la formalidad de una foto política. En ese sentido, la estrategia sigue sin sobresaltos.

Un poco lo dijimos, incluso: Wesner trabaja en una campaña en torno a reforzar el voto obtenido en las PASO, en absorber la mayor cantidad de votos de las otras listas que disputaron la interna de UxP y ampliar el espacio lo máximo posible. “El ir voto a voto es real, es la estrategia que hay que aprovechar al máximo para ganar en octubre” señalaron a este newsletter.

¡Pedro, mirá quién viene!

Quedó a tiro de la ganadora de la PASO en Olavarría y fue la gran sorpresa. La buena elección hizo que llegue a la ciudad el próximo viernes: Javier Milei visitará el pago para reforzar su campaña en los lugares donde mejor le fue y, además, acompañar a los candidatos locales.

Hace algunos días la propia Celeste Arouxet viene compartiendo imágenes de lo que podríamos denominar la…¿Celesteneta? Una combi completamente ploteada con imágenes suyas y del líder libertario.

¿Será el vehículo con el que se trasladará por las calles de la ciudad? Hasta ahora hemos visto caravanas por zonas céntricas donde, a la par de la gente que busca saludarlo, recorre a paso de hombre las calles para mostrarse, saludar y explotar el “fenómeno libertario” que lo puso como gran ganador de las PASO a nivel nacional y con muy buenas elecciones en varios distritos del interior bonaerense, entre ellos Olavarría.

Será una gran oportunidad, también, para que Celeste Arouxet potencie su imagen y conocimiento al lado de lo que se consideró “la boleta más competitiva” de este espectro electoral. Recordemos que Arouxet necesita reforzar su campaña local sobretodo por conocimiento: consideraron que todavía falta llevar su propuesta a distintos puntos de la ciudad y esta es, quizás, una de las oportunidades más importantes.

De todos modos, todo se enfila para que sea un “súper viernes” de visitas y campaña: extraoficialmente se conoció que Patricia Bullrich tendría todo organizado para llegar a la ciudad también el viernes, sin confirmación de qué realizará o la agenda de su visita.

Fue la única precandidata a Presidente que vino a Olavarría en la campaña de las PASO y, como ya dijimos en este newsletter, le dio un empujón importante a su figura que arrastró, a su vez, a Marcelo Spina y Dalton Jáuregui, quienes enfrentaron en la interna a Ezequiel Galli (que iba con Horacio Rodríguez Larreta).

Ahora Bullrich atraviesa un momento interesante de la campaña con la incorporación de Carlos Melconian como figura política y eventual ministro de Economía en caso de que la candidata de Juntos por el Cambio gane las elecciones. ¿Le alcanzará para meterse en el balotaje? Galli mostró con varios gestos durante la semana que la incorporación fue más que bien recibida para sumar de cara a las elecciones y, sobretodo, de cara a la campaña económica: Bullrich venía haciendo bastante agua en este tema, y es a las claras el tópico fundamental para pensar el país que viene. ¿Qué podemos decir de Melconián? La extensa pero muy interesante entrevista en El Método Rebord puede darles un primer indicio.

Entre licencias y estrategias

El Concejo tuvo una semana bastante particular: hubo algunos cambios, un regreso podríamos decir sorpresivo y algunos enroques para terminar de conformar el escenario de cara al final del mandato para 10 de los 20 concejales.

La designación de Guillermina Amespil como Secretaria de Desarrollo Humano y Calidad de Vida hizo que tenga que tomarse licencia del Concejo y nuevamente surjan interrogantes sobre los posibles reemplazos: ¿tiene que ser hombre? ¿tiene que ser mujer?

Como en la vida todo cambia, la particularidad del caso es que pasaron dos cosas: entre 2019 y 2023 hubo una postura del Tribunal de Cuentas que cambia lo sucedido a inicios del mandato de Ezequiel Galli (donde Cecilia Krivochen se quedó en el cuerpo deliberativo dado que no podía ser reemplazada por Mathías Gamondi) y Guillermo Lascano podría reemplazar a Amespil dada dicha jurisprudencia.

Este debate interno expuso, al menos, las tres posturas que se pueden observar en torno a los objetivos políticos y de limar al adversario.

Celeste Arouxet fue la primera que mostró dicha intención: a las claras, pidió por Guillermo Lascano y dijo que Juntos por el Cambio “debe respetar las leyes y la voluntad popular”. Es decir, intentó dejar explícito que el oficialismo no respetaba la elección del 2019 “y manejaba todo a su antojo solo para mantener la mayoría”.

Tras dar cuenta del caso de Ramallo donde efectivamente hubo un reemplazo que generó la postura del Tribunal de Cuentas, admitió que aún si permitieran que fuera Lascano el reemplazo, el dirigente renunciaría a su banca porque “nunca integraría una banca con corruptos”. Este último concepto sonó contradictorio a su pedido inicial, por lo que expuso justamente su intención: dejar en claro que Juntos por el Cambio es corrupto y no respeta las leyes.

El oficialismo recogió el guante y aprovechó para intentar polarizar con Celeste Arouxet: le dijeron “incoherente” pero además señalaron que en el Concejo se respetó una “doctrina local” (por ponerle una denominación) en la que el caso Krivochen/Gamondi fue la punta de lanza de un respeto por la paridad de género que se cumplió durante los cuatro años sin excepciones.

Y para confrontar con Arouxet la expusieron en sus cambios de frente en estos años: “¿dónde queda ese respeto a la ciudadanía que tanto pregona? En el 2019 Lascano fue electo concejal suplente por la lista de Juntos por el Cambio. Si en el 2021 fue candidato por la lista de José Luis Espert, ¿por qué no renunció en ese momento a la banca que ganó dentro de Juntos por el Cambio? Y aún más pregunto, ¿Si ahora es candidato por la lista de Milei… por qué sigue siendo concejal suplente no solo por la lista de Juntos, sino también por la de Espert? ¿Si como dijo la Concejal Arouxet “renunciaría a la banca a la que hoy se reclamó que debía asumir, por qué no lo hizo? Una acción vale más que mil palabras” dijo Cecilia Krivochen.

Unión por la Patria, por su parte, no tuvo inconvenientes en acompañar los reemplazos y cambios en la licencia respetando el género (además se trataba de todas mujeres) pero logró darle una vuelta para exponer, también, las razones de los regresos y las licencias.

“Si Mariana Diamanti vuelve al Concejo Deliberante, sale Guillermina Amespil para ser el reemplazo de Diego Robbiani y tiene que ser reemplazada por Maite Salerno tenemos que dejar en claro que todo este movimiento y toda esta convocatoria a Sesión Especial es porque admitieron, con la renuncia de Robbiani, que estuvo involucrado en varias irregularidades en el Municipio desde los terrenos, las irregularidades en Desarrollo Social y un resultado electoral que le dijo que no a esas prácticas” expresó Juan Sánchez que intentó dejar explicitadas las falencias de la comuna más allá de los cambios en el legislativo.

Lo concreto es que uno de los datos es el regreso de Mariana Diamanti al Concejo, quien asumió en 2019 y rápidamente tuvo licencia para trabajar como “Asesora” en la Secretaría de Salud. Todo parece indicar que finalizará su mandato el 10 de diciembre y no habrá nuevos movimientos. De forma implícita, también, terminó siendo su salida del Hospital Municipal tras las críticas recibidas al sistema de salud público en las PASO.

A la calle

Con la licencia confirmada, apenas minutos después, en el Palacio San Martín, Guillermina Amespil juró como Secretaria de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, una de las áreas más grandes y complejas de todo el Municipio.

En una decisión catalogada como “positiva” en varios sectores y puertas adentro de la comuna, la ahora ex concejal vuelve al Ejecutivo en un rol totalmente distinto y en un momento mucho más complejo que hace cuatro años, cuando era titular del área de Licitaciones.

Según logró saber este newsletter, la funcionaria buscará tomar otro rumbo totalmente distinto al de Robbiani. Rápidamente saldrá a los barrios y a la calle para tomar nota de las necesidades y tomar decisiones con un diagnóstico en el territorio. “Hay que facilitar el acceso y acercar los servicios que brinda el área” expresaron desde la comuna a este newsletter.

Será interesante ver y analizar este cambio de rumbo que, a las claras, era algo que se solicitaba y que llevó al límite de la renuncia de Diego Robbiani para que empiece a tomarse como acción pública.

Sin cambios en el resto de las áreas, además, habrá que ver la adaptación al equipo que tendrá un trabajo más dinámico y cercano a los vecinos y vecinas en tiempos donde, más allá de la campaña, hay urgencias y mucha, pero mucha necesidad.

Hay más

El fin de El Popular. Así de duro como suena: la jueza María Hilda Galdós, titular del Juzgado Civil y Comercial N°2 determinó la “quiebra sin continuidad” de El Popular Medios. Las razones esgrimidas fueron la falta completa de respuestas por parte de su titular, Lucas Torres, a la síndico encargada de llevar adelante el proceso de quiebra. “No se evidencia una conducta empresarial tendiente a regularizar su situación, ni se plantea un plan de reorganización claro y viable” indicaron en una de las resoluciones. En caso de intentar continuar con la explotación de la marca utilizando dominios o frecuencias del multimedio podría exponerse a una causa penal. En paralelo, la tristeza por el final de una marca centenaria que supo ser el faro periodístico de la ciudad durante décadas y que tanto prestigio le dio al periodismo, incluso con una carrera universitaria en Olavarría.

HCD Estudiantil. Esta semana comenzó el trabajo en las comisiones que se fueron conformando para debatir y analizar 20 proyectos presentados por los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del Partido. La colocación de tótems de seguridad en Parques, identificación de paradas de colectivos, colocación de sanitarios permanentes en lugares determinados, denominación de calles de la ciudad, colocación de cartelería, entre otros, fueron algunos de los temas presentados.

Polémica en Género. Agrupaciones sociales y políticas cruzaron al Municipio por la gestión de la Dirección de Políticas de Género de la comuna: “Nosotras, que hacemos acompañamientos en situaciones de violencia por razones de género, sabemos que este es el final anunciado cuando hay un Estado Municipal que, por decisión política, decide no hacerse cargo de la problemática a través de respuestas ineficaces y superficiales para situaciones que requieren de soluciones estructurales” indicaron en un comunicado.