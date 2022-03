El femicida de Marcela Gómez “tenía antecedentes penales con sentencias condenatorias firmes”

Como suele suceder en este tipo de hechos el Fiscal General de Azul, Marcelo Sobrino prefirió dar detalles de la investigación judicial en una entrevista a un medio nacional: esta vez C5N. «El crimen está esclarecido pero nos queda la sensación de angustia de que esto no debería haber ocurrido», dijo Sobrino.

Si estas viviendo una situación de violencia de género, comunícate al 2284 583337 (Dirección de Políticas de Género) o al 144.

El Fiscal General de Azul Marcelo Sobrino volvió a repetir su política de comunicación al conceder una entrevista al canal de noticias C5N donde por primera vez y de manera oficial el Ministerio Público Fiscal habló del femicidio de Marcela Gómez, acaecido en Olavarría el último domingo.

Sobrino primero, por el propio desconocimiento del periodismo nacional, aclaró que el no es el Fiscal de la causa sino que él «es el Fiscal General» y de inmediato destacó, «la Fiscal de la causa, que es la Fiscal de la fiscalía de violencia que he creado en Olavarría es la doctora Viviana Beytía que está abocada a este tema en particular y por eso me pidió que relatara yo lo sucedido».

Luego continuó diciendo que, «la realidad es que en este hecho lamentable, el ex cuñado de la víctima identificado como Juan Horacio Báez se apersona en la casa de la madre tanto de la víctima como de su hermana, que era su ex pareja. Estas personas habían estado en idas y venidas en la pareja desde el año pasado, en diciembre volvieron a estar juntos. Hubo en su momento una medida solo del Juzgado de Familia a los efectos de notificarlos de medidas de restricción, pero nunca en su momento llegaron a ser notificados y volvieron a estar juntos. Estoy hablando de la hermana de Marcela y el imputado».

Sobrino brindó más detalles de lo sucedido el domingo y dijo que, «la situación parece ser se desarrolla dentro de la casa, tienen una discusión para ver si volvía o no volvía con él y lamentablemente dentro de esa discusión la víctima termina recibiendo una herida de arma blanca en el pecho que le produce la muerte».

El Fiscal General siempre en declaraciones a C5N habló de los antecedentes del imputado, «con respecto a la hermana de la víctima lo que había era una situación en el Juzgado de Familia que se había resuelto en su momento o que había devenido abstracta porque habían vuelto a convivir. Luego vuelven a separarse y como que habían quedado de volver de alguna manera y entonces él (el imputado) se apersona en la casa de la madre donde estaba viviendo la hermana de la víctima y la trata de convencer para que vuelvan y ahí se produce la discusión».

«Tenemos entendido que tiene antecedentes penales, sentencias condenatorias firmes y se encuentra formalmente detenido ahora», expresó el doctor Sobrino quien de esta manera confirmó que la Justicia de Garantías avaló el pedido de convertir la aprehensión en detención que hizo la Fiscal Viviana María Beytía quien se encuentra trabajando a destajo y en silencio para lograr terminar de esclarecer el hecho que ya tiene el grueso de los elementos probatorios anexados a la causa.

Sobre los antecedentes penales que mencionó que cuenta el imputado dijo, «no me consta en el informe que me hacen a mí, que los antecedentes sean de violencia de género. Entiendo que los antecedentes son por otros delitos».

Desde Azul, donde tiene despacho y reside, el Fiscal General analizó la situación de violencia de género en Olavarría. Fue ante la consulta puntual de las colegas de C5N al tiempo que se mostraban imágenes de la casa donde sucedió el crimen en la Calle 11 al 3400.

Sobre esto respondió, «como en todo el país, hay una preocupación general. Que esto viene hace años y viene in crescendo respecto de la violencia contra la mujer. Por eso en mi carácter de Fiscal General hace dos años yo cree Fiscalías temáticas tanto en Olavarría como en Tandil y otra en Azul. O sea mi jurisdicción es todo el centro de la provincia de Buenos Aires, lo que vemos es que no alcanza con la persecución penal, tenemos que ahondar un poco más en el tema de la prevención y también en el tratamiento del violento con posterioridad a los hechos».

Agregó,« Lo que vemos también es que en la gran mayoría de los casos, y gracias a Dios no son de femicidio, pero si son de violencia inicial y son de delitos que tienen penas muy bajas, entonces por más que se tome algún tipo de medida, hasta en su momento también detenciones, los plazos son bajos porque las penas son bajas: son delitos como lesiones, amenazas, desobediencia y el problema es que de ahí se catapulta la situación directamente hacia femicidios u homicidios o tentativas de femicidio, esa es la ecuación que debemos resolver».

Sobre quién debe resolver esa ecuación expresó que es un tema «de los tres poderes del Estado y buscar una alternativas y sobre todo lo mismo que ocurre con el tema de las adicciones, con el tema de la prevención y la readaptación».

Casi sobre el final de una extensa entrevista teniendo en cuenta que es un medio nacional dijo sobre la violencia de género, «yo creo que el tratamiento debe ser un tratamiento integral, es un tema que debe surgir desde lo educativo, desde los programas educativos sobre la violencia en general. Todo el tema de la violencia es un tema muy importante que hay que abordar desde lo educativo. Todos los actores públicos tenemos que colaborar en esto que es la prevención y explicar las secuencias y camino de violencia que existen. Y hablar de como resolver los conflictos. Y también como nos dedicamos a reeducar a estar personas violentas, tenemos que tener un tratamiento integral. Hay legisladores trabajando en en la solución integral».

Fue consultado sobre los casos de violencia de género particularmente en Olavarría y sobre sí estos habían aumentado, «no podemos soslayar el tema de la pandemia, lo cierto es que con la pandemia todos los delitos bajaron. Pero el que menos bajó en este Departamento Judicial fueron los delitos relacionados con violencia de género. En relación a los años anteriores estamos volviendo a tener números parecidos a la prepandemia».

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp