El médico que prescribió dióxido de cloro a un paciente no podía ejercer

El médico Dante Converti, que le prescribió un tratamiento no autorizado a un paciente con Covid-19 grave en un sanatorio porteño no es neurocirujano, no tenía la matrícula al día para poder ejercer la medicina ni su consultorio contaba con la habilitación correspondiente, según la investigación que lleva adelante el Ministerio de Salud.

Converti prescribió y administró el tratamiento de dióxido de cloro e ibuprofeno inhalable a Oscar García Rúa, de 92 años, que estaba internado en el porteño Sanatorio Otamendi. Lo hizo luego de un fallo a favor de un amparo presentado por familiares del paciente. El lunes, el paciente falleció.

El martes, inspectores de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras se presentaron en el consultorio para relevar las condiciones en que el profesional estaba prestando sus servicios. Converti se negó a recibirlos, lo que es motivo de inhabilitación. De inmediato, se solicitó la asistencia de personal de la Policía Federal Argentina, que notificó al juzgado federal de turno, a cargo de Sebastián Casanello.

El juez libró una orden de allanamiento urgente y los inspectores pudieron ingresar al consultorio, donde se secuestraron recetas, medicamentos y otros productos.

Allí, según contaron fuentes de la investigación a La Nación, se detectó que “el consultorio no estaba habilitado y publicitaba sus servicios en una página online que no estaba autorizada por el Ministerio de Salud, además que se presentaba con especialidades médicas no acreditadas debidamente. No es neurocirujano y tampoco había renovado la matrícula, por lo que no podía ejercer al momento de indicar los tratamientos”.

“Procesos naturales”

Converti tenía vencida su matrícula nacional desde antes de la emergencia sanitaria por Covid-19 y siguió ejerciendo la medicina y prescribiendo tratamientos, de acuerdo con la documentación hallada en su consultorio.

En su sitio web www.danteconverti.com, el médico afirma que realiza “tratamientos biológicos y orthomoleculares para la prevención y tratamiento de enfermedades (agudas y crónicas) como también para el rejuvenecimiento interior y exterior de nuestros cuerpos”. Estas terapias, afirma, “tienen en común el respeto a los mecanismos de autocuración que poseen todos los organismos vivos y simplemente estimulan y ayudan para que estos procesos se lleven a cabo de una manera natural”. (DIB) MM