Adorni: “Macri se quedó sin nafta»

En medio de las negociaciones de cara a las legislativas 2025, el vocero opinó: “Cuando analizás ese período, ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo”.

Según Manuel Adorni, en su gobierno Mauricio Macri “se quedó sin nafta”. El vocero presidencial opinó así respecto de que el exmandatario “no pudo” o “no quiso” llevar adelante las reformas necesarias para transformar el país. Lo dijo en plena negociación con PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025.

“Macri se quedó sin nafta. No importa si fue porque no quiso o no pudo, es casi secundario. Cuando analizás ese período, ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo”, dijo Adorni en diálogo con Radio Rivadavia. “Lo que había que hacer no se hizo”, agregó.

Vuelta de página, citado por la agencia Noticias Argentinas, sobre un posible acuerdo electoral entre el oficialismo y PRO, Adorni reiteró la premisa del Presidente y fue concluyente: “No hay grises. Está prohibido engañar al electorado, mentir y hacer artimañas de la vieja política”.

Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

Siempre en diálogo con el programa “Si pasa, pasa”, Adorni aseguró que sería razonable eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por su elevado costo económico. “No hay ninguna justificación válida para que les hagamos pagar a los argentinos millones de pesos para dirimir las internas partidarias”. Y en esa línea, amplió: “Los argentinos no están para gastar dinero. En un país con mucha pobreza, gastar 150 millones en un caprichito político nos parece un delirio absoluto. Si el camino legislativo está allanado o no, no lo sabemos, pero entendemos que las PASO deben dejar de existir”.

Cumplido el primer año de gobierno, y a días de 2025, Adorni también hizo un balance de gestión y calificó con la máxima puntuación al primer año libertario. Y definió a Milei como “un líder único que ha logrado llevar adelante un equipo de trabajo con mucha motivación”. “Nunca pensé que iba a salir de cada reunión de Gabinete con la sensación de que estamos haciendo lo correcto y de que vamos a cambiar la Argentina”, contó, y agregó: “Tener un líder motivador, que siempre te está empujando es la clave. Lo que hemos hecho es absolutamente titánico, lo que no quita es que el 90% de las cosas estén por hacerse”.

El vocero entiende que el Gabinete persigue el objetivo de transformar a Argentina en el país “más libre del mundo”, y quitar las regulaciones del Estado. “Se va a seguir trabajando en el orden macro y en las libertades de la gente. El objetivo es seguir trabajando para que la Argentina sea un país libre y sin el peso del Estado en la cabeza de cada habitante”, cerró. (DIB) GML

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp