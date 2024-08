Alberto F.: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”

En el marco de la denuncia que realizó la exprimera dama, Fabiola Yáñez, por violencia de género contra Alberto Fernández, y tras mantenerse la política de publicación del diario El País de España, se conoció finalmente la entrevista que el expresidente le concedió a dos periodistas argentinos, corresponsales de ese medio en la ciudad de Buenos Aires. En sus declaraciones, Fernández negó las acusaciones y aseguró que a su expareja “la obligaron a denunciar”. En esa línea, sentenció: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”.

En el texto que publicó el medio español hace una reconstrucción de la nota que la exprimera dama dio el fin de semana al portal Infobae. En esa línea, Fernández sostuvo que no le “tiene que contar a los diarios” lo sucedido, sino que las explicaciones las dará ante la Justicia.

El exjefe de Estado admitió que los cuatro años de convivencia en la Quinta de Olivos estuvieron marcados por muchas peleas y discusiones, pero dijo no recordar esa charla en particular.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra (exsecretaria Legal y Técnica de su gestión) y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, sintetizó.

Fernández hizo hincapié en que durante su gestión promovió las políticas de género y dijo que en este tipo de causas “la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia”. Convencido de su versión, aseveró: “Yo la voy a probar”. (DIB) ACR