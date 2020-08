Dura crítica de diputado peronista Tailhade a los camaristas Bruglia y Bertuzzi

El presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rodolfo Tailhade, fustigó hoy la posición de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes rechazan la revisión de sus traslados a la Cámara Federal porteña, y aseveró que “ninguno de estos dos sátrapas tuvo acuerdo del Senado para otro cargo que no sea un tribunal oral”.

A través de Twitter, el parlamentario del Frente de Todos dijo al referirse a ambos magistrados que “el Poder Judicial desconoce la Constitución Nacional y desprecia al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Los jueces quieren gobernar la Argentina”.

Tailhade afirmó que “los jueces del lawfare Bruglia y Bertuzzi presentaron un (recurso de) amparo para impedir que se cumpla la Constitución Nacional”.

Ambos magistrados fueron trasladados por el Gobierno de Mauricio Macri a la Cámara Federal para cubrir vacantes, decisión objetada por el Consejo de la Magistratura, desde donde el oficialismo promueve la nulidad de esos nombramientos por no tener aprobación del Senado de la Nación.

Esos jueces “piden que el Gobierno y el Senado se abstengan de iniciar el trámite previsto en el artículo. 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. ¿Pueden seguir siendo magistrados estos señores?”, continuó Tailhade, exconsejero de la Magistratura.

“No es un párrafo aislado. Ultrajan la Constitución una y otra vez en este escrito que quedará en la historia como una infamia sin precedentes. Insisten con que el procedimiento previsto en el art. 99 inc. 4° de la Constitución, constituye un acto de arbitrariedad manifiesta”, agregó.

Subrayó que “dicen que sus traslados cumplieron estrictamente con el reglamento del Consejo de la Magistratura, o son mentirosos o son brutos, porque ninguna de esas reglas se verificaron”, advirtió el diputado Tailhade.

“En cualquier caso no pueden seguir siendo jueces de la Constitución Nacional estos dos desvergonzados. Un tribunal oral y una cámara de apelaciones no tienen la misma competencia, son ámbitos radicalmente distintos, y ninguno de estos dos sátrapas tuvo acuerdo del Senado para otro cargo que no sea un tribunal oral. Es más, Bruglia nunca en su vida se presentó a un concurso”, añadió.

En esa línea de pensamiento, Tailhade agregó que “la violación más flagrante del reglamento de traslados fue justamente sobre el más importante de los requisitos exigidos: que no exista un concurso en trámite para cubrir las vacantes”.

Finaliza diciendo: “no le tenemos miedo señores. No vamos a permitir que pisoteen la Constitución Nacional. No vamos a dejar que sea violada por quienes tienen la obligación de defenderla. No vamos a permitir que el Poder Judicial gobierne nuestro país”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp