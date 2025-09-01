El Gobierno subastará dos inmuebles estatales con una base de US$ 83 millones

(NA) — El Gobierno, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), llevará adelante el 6 de octubre la subasta de dos inmuebles estatales por un valor de base de 83 millones de dólares entre ambas propiedades, se informó hoy oficialmente.

Ambos poseen un alto valor patrimonial y con gran potencial de desarrollo, uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro en la provincia de Córdoba, informó en un comunicado Jefatura de Gabinete, estructura de la cual depende la AABE.

En la Ciudad Autónoma, el inmueble a subastar se encuentra en la manzana delimitada por Avenida Cerviño 4820/50 y Avenida Bullrich 345 y pertenece al Estado Mayor General del Ejército, aunque actualmente está ocupado por el “Portal Palermo”.

Existe un convenio de desocupación firmado que establece la entrega del predio a los 10 meses posteriores a la adjudicación o en diciembre de 2026. El precio base de la subasta es de 81,8 millones de dólares.

De acuerdo a las condiciones de venta, el 65% de la superficie total del predio deberá destinarse a espacio público, que podrá desarrollarse en distintos niveles para vincular áreas verdes con las futuras edificaciones comerciales.

Asimismo, se garantizará la accesibilidad y conectividad del predio con su entorno, la puesta en valor del Pabellón del Centenario (Ley 4165) y la realización de obras que aseguren la integración urbana y paisajística del conjunto.

En Córdoba capital se subastará el inmueble de Tucumán 539, ubicado en una zona céntrica de alta densidad, con posibilidades de desarrollo residencial, comercial y administrativo.

El terreno, que pertenece a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se encuentra libre de ocupantes, tiene como precio base para la subasta 1,1 millones de dólares.

Esta política se enmarca en el Decreto 950/24, que faculta a la AABE a disponer, transferir o enajenar más de 400 propiedades del Estado nacional consideradas innecesarias, sin destino o subutilizadas, con el objetivo de optimizar el uso de los activos públicos y generar ingresos fiscales para fortalecer las cuentas nacionales.

Hasta hoy, la AABE llevó a cabo la venta de ocho inmuebles por un monto de 78,93 millones de dólares.

Entre las operaciones recientes más destacadas, figura la venta del inmueble ubicado en Soldado de la Independencia 615, en Palermo, que tras salir a subasta con un precio base de 15,3 millones de dólares, se adjudicó finalmente en 21,2 millones de dólares, reflejando un fuerte interés del mercado y una valorización significativa respecto del monto inicial.

Otro caso emblemático fue la subasta del predio del INTA en la esquina de Cerviño y Ortiz de Ocampo, también en Palermo, que partió de una base de 6,4 millones de dólares y alcanzó un precio final de 18,5 millones de dólares, casi triplicando el valor de partida.

